"Вызывает беспокойство": в Пентагоне назвали сложной ситуацию на поле боя в Украине

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что Вашингтон делает все возможное, чтобы предоставить Украине критически важное вооружение и боеприпасы.

Related video

Пентагон оценивает ситуацию на поле боя в Украине как сложную. Соединенные Штаты Америка упорно работают над ускорением оказания помощи Киеву. Об этом заявил представитель Пентагона Пат Райдер на брифинге во вторник, 14 мая.

На вопрос журналиста, свидетельствует ли продвижение россиян (на севере Харьковской области, — ред.) о том, что американское оружие не поступает в Украину достаточно быстро, Райдер заверил, что ведется работа, чтобы как можно быстрее доставить Киеву все необходимое.

"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", — сказал представитель Пентагона.

Важно

"Сейчас тактика действий, как на Харьковщине": в ОСУВ об угрозе наступления ВС РФ в Сумской области

На уточняющий вопрос, что могло вызвать обострение ситуации, Райдер ответил, что сыграла роль совокупность различных факторов, среди которых, в частности, и задержка с одобрением пакета помощи со стороны США.

"Нет нужды говорить, что эта пауза в предоставлении помощи по безопасности не была полезной. Очевидно, есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками, чтобы предоставить им необходимую помощь в сфере безопасности", — резюмировал он.

Напомним, 14 мая в Киев с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Украина уже в ближайшее время получит пакет военной помощи от США, который поможет остановить российскую агрессию.

15 мая аналитики DeepStatе сообщили, что ВС РФ продвинулись возле Волчанска и Калиновки в Харьковской области.