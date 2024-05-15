"Викликає занепокоєння": у Пентагоні назвали складною ситуацію на полі бою в Україні

Речник американського оборонного відомства заявив, що Вашингтон робить все можливе, аби надати Україні критично важливе озброєння і боєприпаси.

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Пентагон оцінює ситуацію на полі бою в Україні як складну. Сполучені Штати Америка наполегливо працюють над пришвидшенням надання допомоги Києву. Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер на брифінгу у вівторок, 14 травня.

На запитання журналіста, чи свідчить просування росіян (на півночі Харківської області, — ред.) про те, що американська зброя не надходить в Україну достатньо швидко, Райдер запевнив, що ведеться робота, щоб якнайшвидше доставити Києву все необхідне.

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", — сказав речник Пентагону.

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На уточнююче запитання, що могло спричинити загострення ситуації, Райдер відповів, що відіграла роль сукупність різних факторів, серед яких, зокрема, і затримка зі схваленням пакета допомоги з боку США.

"Немає потреби говорити, що ця пауза в наданні безпекової допомоги не була корисною. Очевидно, є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Україною і нашими міжнародними союзниками, щоб надати їм необхідну безпекову допомогу", — резюмував він.

Нагадаємо, 14 травня до Києва з візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що Україна уже найближчим часом отримає пакет військової допомоги від США, який допоможе зупинити російську агресію.

15 травня аналітики DeepStatе повідомили, що ЗС РФ просунулися біля Вовчанська та Калинівки у Харківській області.