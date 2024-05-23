Морпехи впервые показали учения с финскими катерами (фото)

Военные отработали десантные морские операции для высадки на необустроенное побережье.

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Военно-морские силы показали отработку десантирования морпехов на необорудованном побережье. Для этого использовались катера из Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

На юге Украины экипажи скоростных десантно-штурмовых катеров провели тренировку по морской десантной подготовке. Бойцы отработали посадку групп, переход морем, маневрирование, построение боевых порядков и высадку на необорудованное побережье.

Морпехи отработали морское десантирование на необустроенное побережье Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Учения необходимы, чтобы отточить навыки личного состава в проведении десантных операций на побережье, которое захвачено врагом.

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"Мы стараемся достичь максимального слаживания между экипажами катеров при любых погодных условиях и вражеском влиянии. Во время выполнения боевых задач группа должна действовать как единое целое", — отметил командир одного из десантных катеров Владимир.

Обучение морпехов Фото: Facebook / ВМС ЗС України Обучение морпехов Фото: Facebook / ВМС ЗС України Обучение морпехов Фото: Facebook / ВМС ЗС України Обучение морпехов Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Десантные катера проекта Uisko Украина получила в рамках военной помощи из Финляндии. Официально поставки не объявлялись. О поставках стало известно со слов президента Румынии Клауса Йоханниса, который в марте сообщил, что разрешил транзит катеров через страну в Украину.

Напомним, 20 марта СМИ писали, что Финляндия усиливает речную флотилию ВСУ для защиты плацдарма в Крынках.

26 апреля Украина получила два патрульных катера от Эстонии и Дании.