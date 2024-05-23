Морпіхи вперше показали навчання з фінськими катерами (фото)

Військові відпрацювали десантні морські операції для висаджування на необлаштоване узбережжя.

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Військово-морські сили показали відпрацювання десантування морпіхів на необладнаному узбережжі. Для цього використовувалися катери з Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

На півдні України екіпажі швидкісних десантно-штурмових катерів провели тренування з морської десантної підготовки. Бійці відпрацювали посадку груп, перехід морем, маневрування, побудову бойових порядків та висадку на необладнане узбережжя.

Морпіхи відпрацювали морське десантування на необлаштоване узбережжя Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Тренування необхідні, щоб відточити навички особового складу у проведенні десантних операцій на узбережжі, яке захоплене ворогом.

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"Ми намагаємося досягти максимального злагодження між екіпажами катерів за будь-яких погодних умов та ворожого впливу. Під час виконання бойових завдань група повинна діяти як єдине ціле", — зазначив командир одного з десантних катерів Володимир.

Навчання морпіхів Фото: Facebook / ВМС ЗС України Навчання морпіхів Фото: Facebook / ВМС ЗС України Навчання морпіхів Фото: Facebook / ВМС ЗС України Навчання морпіхів Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Десантні катери проєкту Uisko Україна отримала в межах військової допомоги з Фінляндії. Офіційно постачання не оголошувалося. Про постачання стало відомо зі слів президента Румунії Клауса Йоганніса, який у березні повідомив, що дозволив транзит катерів через країну в Україну.

Нагадаємо, 20 березня ЗМІ писали, що Фінляндія посилює річкову флотилію ЗСУ для захисту плацдарму в Кринках.

26 квітня Україна отримала два патрульні катери від Естонії та Данії.