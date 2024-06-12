Дроны, бронетехника и ПВО: как Запад усиливает украинскую армию

Украинскую армию усилят средствами ПВО, бронетехникой, а также профинансируют производство нового вооружения в Украине и за ее пределами.

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За последние несколько недель западные партнеры анонсировали поставки Украине дополнительной помощи. Пакеты содержат боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы, производство бронетехники и морских дронов. Фокус собрал последние списки помощи в один материал.

ПВО для Украины — какие системы получат Силы обороны

Усиление противовоздушной обороны Украины является критическим вопросом из-за российских ракетных обстрелов, которые нацелены на генерацию и поставки электроэнергии. Поэтому премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал поставку Украине трех пусковых и радиолокационной станции для ЗРК Patriot. РЛС является самой дорогой частью комплекса, если не считать зенитные ракеты.

"Но нет смысла в восстановлении без мощных вооруженных сил. Поэтому мы также будем продолжать оказывать военную поддержку. Мы ведем переговоры с международными партнерами о поставках системы Patriot в Украину. Нидерланды передали для этого радар и три пусковые системы.", — сообщил нидерландский лидер.

Заметим, что батарея (fire unit) ЗРК Patriot состоит из:

4-16 пусковых установок;

радиолокационной станции AN/MPQ-53;

станции питания;

системы управления огнем.

Состав батареи Patriot

Пока официально не сообщено, но ряд западных медиа распространили информацию, что Соединенные Штаты также передадут Украине ЗРК Patriot — это будет уже вторая батарея. Речь идет о полноценной батарее, а не составной части, как в случае Нидерландов.

Украина получит 100 ракет для ЗРК Patriot

Германия официально анонсировала поставку третьей батареи Patriot. Отдельно министр обороны Борис Писториус анонсировал поставки 100 зенитных ракет, 32 из которых уже передали Украине. Поставки боеприпасов финансирует Германия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Перехватывать российскую баллистику умеет не только Patriot, но и франко-итальянский ЗРК SAMP/T. Его поставка также официально объявлена министром МИД Италии Антонио Таяни. Для Украины это будет второй такой комплекс.

Так вот, западные партнеры передадут:

ЗРК Patriot от Германии и 100 зенитных ракет;

ЗРК Patriot от США;

составные части Patriot от Нидерландов. Вероятно, кто-то из партнеров также присоединится, чтобы собрать полноценную батарею;

ЗРК SAMP/T от Италии.

Эстония передает Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral для отправки ПВО. Точное количество комплексов и боеприпасов не оглашается. ПЗРК способен сбивать вертолеты, самолеты и беспилотники в радиусе до 6 км.

Морские и FPV-дроны и FPV-дроны

Нидерланды в рамках финансовой помощи выделили 60 млн евро на производство FPV и морских дронов:

20 млн евро выделено на FPV-дроны в рамках международной коалиции БПЛА;

17,5 млн евро на закупку морских дронов;

22,5 млн евро на производство и поставку БПЛА у нидерландских компаний с последующей поставкой в Украину.

Морские дроны SeaBaby

Военные пакеты на усиление ВСУ

Кроме отдельных видов вооружений партнеры продолжают выделять и другую военную помощь. США 7 июня анонсировали выделение 225 млн долларов на церемонии чествования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. В пакет, как стало известно, войдут:

ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

боеприпасы для РЗСВ HIMARS;

минометные мины и другие боеприпасы

бронемашины, прицепы;

патрульные катера;

материалы для разрушения и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

Кроме этого Нидерланды выделили 400 млн евро на производство БМП CV90. ВСУ получат 230 боевых машин, из которых 180 построят на мощностях нидерландских заводов. Украинские военные уже имеют на вооружении CV90 и не раз отмечали защищенность, мобильность и огневую мощь машины.