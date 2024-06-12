Дрони, бронетехніка та ППО: як Захід посилює українську армію

Українську армію посилять засобами ППО, бронетехнікою, а також профінансують виробництво нового озброєння в Україні та за її межами.

Related video

За останні кілька тижнів західні партнери анонсували постачання Україні додаткової допомоги. Пакети містять боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, виробництво бронетехніки і морських дронів. Фокус зібрав останні списки допомоги в один матеріал.

ППО для України – які системи отримають Сили оборони

Посилення протиповітряної оборони України є критичним питанням через російські ракетні обстріли, які націлені на генерацію та постачання електроенергії. Відтак премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував постачання Україні трьох пускових та радіолокаційної станції для ЗРК Patriot. РЛС є найдорожчою частиною комплексу, якщо не рахувати зенітні ракети.

"Але немає сенсу у відбудові без потужних збройних сил. Тому ми також продовжуватимемо надавати військову підтримку. Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну. Нідерланди передали для цього радар і три пускові системи.", – повідомив нідерландський лідер.

Зауважимо, що батарея (fire unit) ЗРК Patriot складається з:

4-16 пускових установок;

радіолокаційної станції AN/MPQ-53;

станції живлення;

системи керування вогнем.

Склад батареї Patriot

Наразі офіційно не повідомлено, але низка західних медіа поширили інформацію, що Сполучені Штати також передадуть Україні ЗРК Patriot — це буде вже друга батарея. Мова йде про повноцінну батарею, а не складову частину, як у випадку Нідерландів.

Україна отримає 100 ракет для ЗРК Patriot

Німеччина офіційно анонсувала постачання третьої батареї Patriot. Окремо міністр оборони Борис Пісторіус анонсував постачання 100 зенітних ракет, 32 з яких вже передали Україні. Постачання боєприпасів фінансує Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Перехоплювати російську балістику вміє не тільки Patriot, але і франко-італійський ЗРК SAMP/T. Його постачання також офіційно оголошено міністром МЗС Італії Антоніо Таяні. Для України це буде другий такий комплекс.

Отож західні партнери передадуть:

ЗРК Patriot від Німеччини та 100 зенітних ракет;

ЗРК Patriot від США;

складові частини Patriot від Нідерландів. Ймовірно, хтось із партнерів також долучиться, щоб зібрати повноцінну батарею;

ЗРК SAMP/T від Італії.

Естонія передає Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral для посилання ППО. Точна кількість комплексів та боєприпасів не оголошують. ПЗРК здатний збивати гелікоптери, літаки та безпілотники в радісі до 6 км.

Морські та FPV-дрони

Нідерланди у межах фінансової допомоги виділили 60 млн євро на виробництво FPV та морських дронів:

20 млн євро виділено на FPV-дрони у межах міжнародної коаліції БПЛА;

17,5 млн євро на закупівлю морських дронів;

22,5 млн євро на виробництво та постачання БПЛА у нідерландських компаній з подальшим постачанням в Україну.

Морські дрони SeaBaby

Військові пакети на посилення ЗСУ

Окрім окремих видів озброєнь партнери продовжують виділяти і іншу військову допомогу. США 7 червня анонсували виділення 225 млн доларів на церемонії вшануванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. До пакета, як стало відомо, увійдуть:

ракети для системи протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

боєприпаси для РЗСВ HIMARS;

мінометні міни та інши боєприпаси

бронемашини, причепи;

патрульні катери;

матеріали для руйнування та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.

Окрім цього Нідерланди виділили 400 млн євро на виробництво БМП CV90. ЗСУ отримають 230 бойових машин, з яких 180 побудують на потужностях нідерландських заводів. Українські військові вже мають на озброєні CV90 і не раз відзначали захищеність, мобільність і вогневу міць машини.