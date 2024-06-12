Дрони, бронетехніка та ППО: як Захід посилює українську армію
Українську армію посилять засобами ППО, бронетехнікою, а також профінансують виробництво нового озброєння в Україні та за її межами.
За останні кілька тижнів західні партнери анонсували постачання Україні додаткової допомоги. Пакети містять боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, виробництво бронетехніки і морських дронів. Фокус зібрав останні списки допомоги в один матеріал.
ППО для України – які системи отримають Сили оборони
Посилення протиповітряної оборони України є критичним питанням через російські ракетні обстріли, які націлені на генерацію та постачання електроенергії. Відтак премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував постачання Україні трьох пускових та радіолокаційної станції для ЗРК Patriot. РЛС є найдорожчою частиною комплексу, якщо не рахувати зенітні ракети.
"Але немає сенсу у відбудові без потужних збройних сил. Тому ми також продовжуватимемо надавати військову підтримку. Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами про постачання системи Patriot в Україну. Нідерланди передали для цього радар і три пускові системи.", – повідомив нідерландський лідер.
Зауважимо, що батарея (fire unit) ЗРК Patriot складається з:
- 4-16 пускових установок;
- радіолокаційної станції AN/MPQ-53;
- станції живлення;
- системи керування вогнем.
Наразі офіційно не повідомлено, але низка західних медіа поширили інформацію, що Сполучені Штати також передадуть Україні ЗРК Patriot — це буде вже друга батарея. Мова йде про повноцінну батарею, а не складову частину, як у випадку Нідерландів.
Німеччина офіційно анонсувала постачання третьої батареї Patriot. Окремо міністр оборони Борис Пісторіус анонсував постачання 100 зенітних ракет, 32 з яких вже передали Україні. Постачання боєприпасів фінансує Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Данія.
Перехоплювати російську балістику вміє не тільки Patriot, але і франко-італійський ЗРК SAMP/T. Його постачання також офіційно оголошено міністром МЗС Італії Антоніо Таяні. Для України це буде другий такий комплекс.
Отож західні партнери передадуть:
- ЗРК Patriot від Німеччини та 100 зенітних ракет;
- ЗРК Patriot від США;
- складові частини Patriot від Нідерландів. Ймовірно, хтось із партнерів також долучиться, щоб зібрати повноцінну батарею;
- ЗРК SAMP/T від Італії.
Естонія передає Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral для посилання ППО. Точна кількість комплексів та боєприпасів не оголошують. ПЗРК здатний збивати гелікоптери, літаки та безпілотники в радісі до 6 км.
Морські та FPV-дрони
Нідерланди у межах фінансової допомоги виділили 60 млн євро на виробництво FPV та морських дронів:
- 20 млн євро виділено на FPV-дрони у межах міжнародної коаліції БПЛА;
- 17,5 млн євро на закупівлю морських дронів;
- 22,5 млн євро на виробництво та постачання БПЛА у нідерландських компаній з подальшим постачанням в Україну.
Військові пакети на посилення ЗСУ
Окрім окремих видів озброєнь партнери продовжують виділяти і іншу військову допомогу. США 7 червня анонсували виділення 225 млн доларів на церемонії вшануванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. До пакета, як стало відомо, увійдуть:
- ракети для системи протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- 155-мм гаубиці;
- боєприпаси для РЗСВ HIMARS;
- мінометні міни та інши боєприпаси
- бронемашини, причепи;
- патрульні катери;
- матеріали для руйнування та широкий спектр інших запасних частин і обладнання.
Окрім цього Нідерланди виділили 400 млн євро на виробництво БМП CV90. ЗСУ отримають 230 бойових машин, з яких 180 побудують на потужностях нідерландських заводів. Українські військові вже мають на озброєні CV90 і не раз відзначали захищеність, мобільність і вогневу міць машини.