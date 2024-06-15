"Он паникует": премьер Нидерландов откликнулся на "мирный план" Путина (видео)

Заявление президента РФ относительно "мира" оценил глава Нидерландов, который имеет все шансы стать следующим генсеком НАТО. Политик уверен, что подобное заявление — это на самом деле хорошие новости.

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Заявление президента РФ Владимира Путина, что он готов к миру в обмен на украинскую территорию, свидетельствует о том, что Москва паникует. С точки зрения завершения войны это может быть хорошей новостью. О том, как следует оценивать предложения Путина, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время общения со СМИ.

Журналисты опубликовали фрагмент комментария Рютте перед началом саммита мира в Швейцарии. Политик отреагировал на идею Путина, озвученную накануне саммита, 14 июня. Глава Кремля заявил, что Украина должна отказаться от четырех областей и от Крыма в обмен на прекращение боевых действий. По мнению Рютте, такие претензии свидетельствуют, что Путин напуган.

"Фактически то, что Путин вчера выступил с этим предложением о мире, показывает, что он явно паникует. Поэтому это хорошая новость", — сказал он.

Ранее Фокус писал о том, что именно предложил Путин во время совещания с работниками МИД РФ. Российский президент объяснил, что может "хоть завтра" прекратить огонь, если Украина отведет войска от линии фронта, откажется от вступления в НАТО и отдаст территории областей, которые ранее оккупировала РФ.

После этого появилась реакция украинского МИДа. Дипломаты объяснили, что цель подобных заявлений — срыв мирного саммита в Швейцарии, а не прекращение войны. Событие заявления можно назвать "абсурдными", говорится в заявлении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на слова президента РФ. Во время интервью западному СМИ он назвал это "ультиматумом" и вспомнил Чехословакию. Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер захватил соседнюю страну, пообещал остановиться и не остановился, напал на других соседей, начав вместе с СССР Вторую мировую войну. Путин действует так же как Гитлер, поскольку уже создал "русский нацизм".

Отметим, Марк Рютте — и.о. премьера Нидерландов, который вскоре должен уйти в отставку. Этот политик — один из кандидатов на должность генсека НАТО после того, как с должности уйдет нынешний руководитель Йенс Столтенберг. Кроме того, Нидерланды поддерживают Украину в войне с РФ. Например, в апреле они предложили на собственные средства купить ЗРК Patriot для отражения российских атак.

Напоминаем, 15 июня состоялся первый день саммита мира в Швейцарии. Фокус подытожил главные события, которые произошли на собрании с представителями 92 стран и восьми международных организаций.