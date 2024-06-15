"Він панікує": прем'єр Нідерландів відгукнувся на "мирний план" Путіна (відео)

Заяву президента РФ щодо "миру" оцінив очільник Нідерландів, який має усі шанси стати наступним генсеком НАТО. Політик впевнений, що подібна заява — це насправді хороші новини.

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Заява президента РФ Володимира Путіна, що він готовий до миру в обмін на українську територію, свідчить про те, що Москва панікує. З точки зору завершення війни це може бути хорошою новиною. Про те, як варто оцінювати пропозиції Путіна, заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спілкування зі ЗМІ.

Журналісти опублікували фрагмент коментаря Рютте перед початком саміту миру у Швейцарії. Політик відреагував на ідею Путіна, озвучену напередодні саміту, 14 червня. Очільник Кремля заявив, що Україна повинні відмовитись від чотирьох областей і від Криму в обмін на припинення бойових дій. На думку Рютте, такі претензії свідчать, що Путін наляканий.

"Фактично те, що Путін вчора виступив із цією пропозицією щодо миру, показує, що він явно панікує. Тому це хороша новина", — сказав він.

Раніше Фокус писав про те, що саме запропонував Путін під час наради з працівниками МЗС РФ. Російський президент пояснив, що може "хоч завтра" припинити вогонь, якщо Україна відведе війська від лінії фронту, відмовиться від вступу у НАТО і віддасть території областей, які раніше окупувала РФ.

Після цього з'явилась реакція українського МЗС. Дипломати пояснили, що мета подібних заяв — зрив мирного саміту у Швейцарії, а не припинення війни. Подія заяви можна назвати "абсурдними", ідеться у заяві відомства.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на слова президента РФ. Під час інтерв'ю західному ЗМІ він назвав це "ультиматумом" і згадав Чехословаччину. Лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер захопив сусідню країну, пообіцяв спинитись і не спинився, напав на інших сусідів, почавши разом з СРСР Другу світову війну. Путін діє так само як Гітлер, оскільки вже створив "російський нацизм".

Зазначимо, Марк Рютте — в.о. прем'єра Нідерландів, який незабаром має піти у відставку. Цей політик — один з кандидатів на посаду генсека НАТО після того, як з посади піде нинішній керівник Єнс Столтенберг. Крім того, Нідерланди підтримують Україну у війні з РФ. Наприклад, у квіті вони запропонували на власні кошти купити ЗРК Patriot для відбиття російських атак.

Нагадуємо, 15 червня відбувся перший день саміту миру у Швейцарії. Фокус підсумував головні події, які стались на зібранні з представниками 92 країн та восьми міжнародних організацій.