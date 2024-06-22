Это рекорд: возле Одессы незаконно пересечь границу хотели сразу 47 мужчин, — соцсети (фото)

Журналист Виталий Глагола сообщил, что в районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств. В авто находились 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов.

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Сразу 47 мужчин пытались незаконно выехать из Украины через границу возле Одессы. Об этом у себя в Telegram написал журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По его словам, 21 июня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой.

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Глагола сообщил, что в районе Обжилы (Украина) – Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто находились 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а также 7 организаторов.

По словам журналиста, сейчас ведутся следственные действия и поиски других причастных к этому каналу. Он отметил, что за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы, берут от 5 до 10 тысяч долларов США.

Нарушители границы в Одесской области Фото: Виталий Глагола / Telegram

Отметим, что в ГПСУ или Национальной полиции пока не прокомментировали этот инцидент.

Ранее сообщалось, что украинцев с двойным гражданством не выпустят из страны. Законодательство запрещает украинцам иметь множественное гражданство, говорит спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. При этом в случае, если такие документы у человека есть, он рассматривается исключительно как гражданин Украины. Такие нормы действовали всегда и не менялись с 1 июня.

Также напомним, что нарушителей границы могут сразу отправлять в ТЦК. В ГПСУ рассказали о новшестве, которое предусмотрено постановлением Кабинета министров о проведении призыва на военную службу.