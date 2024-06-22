Це рекорд: біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу 47 чоловіків, — соцмережі (фото)

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що в районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів. В авто перебували 47 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, а також 7 організаторів.

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Одразу 47 чоловіків намагалися незаконно виїхати з України через кордон біля Одеси. Про це у себе в Telegram написав журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За його словами, 21 червня о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР і підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою.

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Глагола повідомив, що в районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси та 1 супровідна машина). У цих авто перебували 47 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, а також 7 організаторів.

За словами журналіста, наразі тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу. Він зазначив, що за кожного чоловіка, якого планують переправити організатори, беруть від 5 до 10 тисяч доларів США.

Порушники кордону в Одеській області Фото: Віталій Глагола / Telegram

Зазначимо, що в ДПСУ або Національній поліції поки що не прокоментували цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що українців із подвійним громадянством не випустять із країни. Законодавство забороняє українцям мати множинне громадянство, каже спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко. При цьому в разі, якщо такі документи у людини є, її розглядають виключно як громадянина України. Такі норми діяли завжди і не змінювалися з 1 червня.

Також нагадаємо, що порушників кордону можуть одразу відправляти до ТЦК. У ДПСУ розповіли про нововведення, яке передбачено постановою Кабінету міністрів про проведення призову на військову службу.