"Не панацея": Притула пожелал "стальных нервов" украинским пилотам F-16 (видео)

Волонтер Сергей Притула спрогнозировал, что российских оккупантов охватит новая волна безумия. По его словам, F-16 не способны играть решающую роль на фронте.

Related video

Западные истребители F-16 не смогут в корне изменить ход событий на передовой. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил бывший телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"К сожалению, F-16 — это не панацея. Или они классные? Да, конечно. Принесут ли они пользу? Да, конечно. Смогут ли они в корне повлиять на ход событий на фронте? Вряд ли", — отметил он.

Притула подчеркнул, что украинцы окончательно не знают, о поставках какого количества самолетов этим летом идет речь. Кроме того, западные истребители нужно будет охранять.

"Оно все не работает по одному, все работает в комплексе. F-16 как часть общей системы обороны — это, конечно, очень круто. Но сказать, что они будут играть решающую роль, у меня, извините, язык не поворачивается", — поделился волонтер.

Он пожелал украинским летчикам, которые будут управлять F-16, "максимально успеха и стальных нервов". Притула пояснил, что западные самолеты будут для ВС РФ самой приоритетной целью в небе.

"Мы уже это проходили с танкистами, то есть охота на Abrams и Leopard. Это вот у россиян прям было — подбить Leopard, показать величие и так далее. Просто там шиза полная была и, к сожалению, то же самое будет касаться F-16", — напомнил волонтер.

Сергей Притула о F-16 — с 28:20

Напомним, также Сергей Притула высказался об украинцах, выехавших за границу. Он раскритиковал власть за ограничение мужчин в доступе к консульским услугам.

Обозреватели Defense News рассказали о трех способах защитить украинские города от ударов КАБ. Предполагается, что западные истребители F-16 помогут в повышении обороноспособности Украины.