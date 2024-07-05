ВС РФ запустили 32 Shahed по ряду областей Украины: детали ночной атаки

Российские военные запустили дроны-камикадзе Shahed из Курска и Приморско-Ахтарска. ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, рассказал командующий ВС Николай Олещук.

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Ночью 5 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью 32 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 5 июля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из районов Курск, Приморско-Ахтарск — РФ", — сказал Николай Олещук.

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Он отметил, что вражеский удар отражала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы Сил обороны, подразделения радиоэлектронной борьбы. В частности, ночью были уничтожены все вражеские дроны в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областей.

Ситуация в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля противовоздушной обороной в Николаевской области было уничтожено три беспилотника типа Shahed 131/136.

"В ночь на 5 июля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БПЛА типа Shahed 131/136", — сказал Виталий Ким.

Днепропетровская область: работа ППО

Сергей Лысак, председатель Днепропетровской ОВА, рассказал, что ночью над регионом защитниками из ПвК "Восток" были уничтожены три российских дрона.

Киевская область

Начальник КГВА ночью 5 июля заявил об объявлении воздушной тревоги. По его словам, противовоздушная оборона работала на подступах к столице.

Макаровский голова Вадим Токарь рассказал, что ночью дроны атаковали громаду.

"По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов громады обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши", — сказал Вадим Токарь.

По его словам, погибших и пострадавших нет. Сейчас все необходимые службы работают на месте для описания, фиксации и ликвидации последствий.

Напомним, 4 июля командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил Сергей Яременко сообщил, что в Киев не смогла долететь ни одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с мая прошлого года. В целом враг выпустил по столице более 20 "кинжалов".

В тот же день представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты стали чаще использовать управляемые авиабомбы в Харьковской области. По его словам, россияне модернизируют свои КАБы и пытаются это делать быстро.