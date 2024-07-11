Украина поставила на паузу получение истребителей Gripen: правильное ли это решение, — СМИ

Освоение и ввод в эксплуатацию F-16 и Mirage 2000-5 будут проводиться параллельно. А это позволяет посмотреть на поставки Gripen под другим углом.

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В конце мая стало известно, что передача Вооруженным силам Украины шведского истребителя Gripen была поставлена на паузу ради концентрации усилий и ресурсов на американских самолетах F-16 и решение остановить работы над получением Gripen исходило как раз от Киева. Об этом пишет ресурс "Defense Express".

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрёма, Украина пришла к выводу, что слишком много иметь одновременно две системы истребителей.

Скажем, всего 79 самолетов F-16 Украине могут передать Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды, хотя и с поставкой до 2028 года. Швеция же якобы может передать до 16-18 истребителей JAS 39 Gripen.

Важно

Gripen vs F-16. Лучше ли шведские истребители американских для войны в Украине

Кроме того, введение в эксплуатацию истребителей является довольно дорогим, сложным и долгим процессом и внедрять две системы одновременно было бы слишком трудно. И если подготовка украинских пилотов на F-16 осуществляется за счет усилий сразу нескольких стран, то обучение на Gripen было бы, скорее всего, возложено на Швецию.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Украине истребители Mirage 2000-5. И таким образом освоение и введение в эксплуатацию F-16 и Mirage будут проводиться параллельно, что позволяет, как пишут в "Defense Express", посмотреть на поставки Gripen под другим углом.

Это особенно важно в условиях, когда реальная потребность Украины в F-16 составляет 128 истребителей. Приблизиться к этой цифре можно, поставив на вооружение несколько типов многофункциональных истребителей, считают авторы издания.

Напомним, Дания будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года. Подготовку должны пройти примерно 20 защитников неба.

Также Фокус писал, что в ВВС Нидерландов пообещали, что западные истребители появятся в небе над Украиной ориентировочно этим летом. Партнеры обязались предоставить примерно 80 самолетов.