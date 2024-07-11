Україна поставила на паузу отримання винищувачів Gripen: чи правильне це рішення, — ЗМІ

Опанування та введення в експлуатацію F-16 та Mirage 2000-5 будуть проводитись паралельно. А це дозволяє подивитись на постачання Gripen під іншим кутом.

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Наприкінці травня стало відомо, що передача Збройним силам України шведського винищувача Gripen була поставлена на паузу заради концентрації зусиль та ресурсів на американських літаках F-16 й рішення зупинити роботи над отриманням Gripen походило якраз від Києва. Про це пише ресурс "Defense Express".

За словами міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Біллстрьома, Україна дійшла висновку, що занадто багато мати одночасно дві системи винищувачів.

Скажімо, загалом 79 літаків F-16 Україні можуть передати Норвегія, Данія, Бельгія та Нідерланди, хоча й з постачанням до 2028 року. Швеція ж нібито може передати до 16-18 винищувачів JAS 39 Gripen.

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Окрім того, введення в експлуатацію винищувачів є доволі дорогим, складним та довгим процесом й впроваджувати дві системи одночасно було б занадто важко. І якщо підготовка українських пілотів на F-16 здійснюється за рахунок зусиль одразу декількох країн, то навчання на Gripen було б, скоріше за все, покладено на Швецію.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв Україні винищувачі Mirage 2000-5. І таким чином опанування та введення в експлуатацію F-16 та Mirage проводитимуться паралельно, що дозволяє, як пишуть у "Defense Express", подивитись на постачання Gripen під іншим кутом.

Це особливо важливо в умовах, коли реальна потреба України у F-16 складає 128 винищувачів. Наблизитись до цієї цифри можна, поставивши на озброєння декілька типів багатофункціональних винищувачів, вважають автори видання.

Нагадаємо, Данія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 до кінця року. Підготовку мають пройти приблизно 20 захисників неба.

Також Фокус писав, що у ВПС Нідерландів пообіцяли, що західні винищувачі з’являться в небі над Україною орієнтовно цього літа. Партнери зобов’язались надати приблизно 80 літаків.