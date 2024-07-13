РФ пытается заставить ВСУ обороняться, но украинцы все равно контратакуют, — ISW

По оценкам западных чиновников, украинские войска будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.

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Российские оккупационные войска пытаются заставить Вооруженные силы Украины обороняться и растягивать свои силы по линии фронта, однако украинские защитники все равно находят возможности для контратак. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 12 июля 2024 года.

"Российские силы сейчас пытаются поддерживать постоянное наступательное давление на Украину, чтобы заставить украинские силы направлять человеческие и материальные ресурсы на оборонительные операции вместо того, чтобы аккумулировать их для контрнаступательных операций. Российские войска пытаются достичь этого эффекта с помощью последовательных наступательных операций на востоке и северо-востоке Украины, которые растягивают украинские силы, однако украинские войска используют свои возможности и используют российские уязвимости для проведения тактических контратак", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что, по оценкам западных и американских официальных лиц, украинские войска будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев и не смогут провести широкомасштабную контрнаступательную операцию до 2025 года.

"Поступление западной помощи на фронт позволило украинским войскам стабилизировать критические участки фронта, а начиная с середины мая 2024 года украинские войска провели тактически важные и успешные локальные контратаки...Украинские силы, вероятно, смогут увеличить как масштаб, так и регулярность контратак в течение следующих месяцев, поскольку на фронт прибывает дальнейшая западная помощь по безопасности, а Украина продолжает формировать резервы и новые бригады", — отметили в ISW

Аналитики также отметили, что выход из нынешней позиционной войны является сложной задачей как для российских, так и для украинских войск.

"Менее масштабные контрнаступательные операции, вероятно, позволят Украине быстрее начать подрывать способность России использовать инициативу на поле боя и быстрее уменьшить определенное давление на украинские силы на всем театре военных действий", — отметили в ISW.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны за 10 июля 2024 года аналитики указали, что украинские войска начали контратаковать и бороться за инициативу на поле боя.

13 июля аналитики DeepState сообщили, что Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов село Сотницкий Казачок на севере Харьковской области и выбили оттуда российские войска.