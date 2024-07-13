РФ намагається змусити ЗСУ оборонятись, але українці все одно контратакують, — ISW

За оцінками західних чиновників, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

Related video

Російські окупаційні війська намагаються змусити Збройні сили України оборонятись та розтягувати свої сили по лінії фронту, проте українські захисники все одно знаходять можливості для контратак. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 липня 2024 року.

"Російські сили наразі намагаються підтримувати постійний наступальний тиск на Україну, щоб змусити українські сили спрямовувати людські та матеріальні ресурси на оборонні операції замість того, щоб акумулювати їх для контрнаступальних операцій. Російські війська намагаються досягти цього ефекту за допомогою послідовних наступальних операцій на сході та північному сході України, які розтягують українські сили, проте українські війська використовують свої можливості та використовують російські вразливості для проведення тактичних контратак", — йдеться у звіті.

В ISW підкреслили, що, за оцінками західних і американських офіційних осіб, українські війська продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців і не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

"Надходження західної допомоги на фронт дозволило українським військам стабілізувати критичні ділянки фронту, а починаючи з середини травня 2024 року українські війська провели тактично важливі та успішні локальні контратаки…Українські сили, ймовірно, зможуть збільшити як масштаб, так і регулярність контратак протягом наступних місяців, оскільки на фронт прибуває подальша західна безпекова допомога, а Україна продовжує формувати резерви та нові бригади", — зазначили в ISW

Аналітики також зауважили, що вихід з нинішньої позиційної війни є складним завданням як для російських, так і для українських військ.

"Менш масштабні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять Україні швидше почати підривати здатність Росії використовувати ініціативу на полі бою та швидше зменшити певний тиск на українські сили на всьому театрі воєнних дій", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни за 10 липня 2024 року аналітики вказали, що українські війська почали контратакувати та боротись за ініціативу на полі бою.

13 липня аналітики DeepState повідомили, що Збройні сили України відбили в окупантів село Сотницький Козачок на півночі Харківської області та вибили звідти російські війська.