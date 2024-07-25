В ВСУ показали, как "дроны-тихушники" уничтожают вражескую пехоту на Лиманском направлении (видео)

Украинские наземные дроны незаметно подкрадываются к оккупантам, после чего гремит взрыв. Журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что это — "тонкая и красивая" работа.

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В Вооруженных силах показали, как наземные дроны поражают российскую пехоту на передовой. Кадрами поделилась пресс-служба 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

В бригаде отметили, что за эффективное использование техники против врага следует благодарить воинов 23 отдельного стрелкового батальона 63 ОМБр ВСУ.

"Большие взрывы от маленьких машинок", — подчеркнула пресс-служба.

Обнародованное видео прокомментировал военный журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что кадры были сняты на Лиманском направлении.

"Наземный дрон-тихушник, нашпигованный минами, незаметно подкатывается к российским оккупантам, ждет их, после чего оператор осуществляет дистанционный подрыв. Тонкая, красивая и эффективная работа", — заявил Бутусов.

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке 24 июля прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что был "яркий прилет по оккупантам" в районе приборостроительного завода "Сокол".

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