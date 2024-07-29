"Музыкантам" помешала буря: в ЧВК "Вагнер" прокомментировали провал операции в Мали

Боестолкновение наемников ЧВК "Вагнер" повстанцев длилось в несколько этапов с 25 по 27 июля. В первый день "вагнерам" удалось отбиться, однако позже повстанцы применили тяжелое вооружение и беспилотники.

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Группа "Вагнера" выступила с заявлением по поводу ситуации в Мали, где недавно была разгромлена колонна 13-го штурмового отряда ЧВК в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Наемники признали потери и рассказали в публикации на канале "Разгрузка Вагнера" подробности боестолкновения.

В сообщении говорится, что противостояние "вагнеровцев" и повстанцев-туарегов длилось в несколько этапов с 25 по 27 июля. В бою со стороны ЧВК участвовал отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным "Пруд".

Любопытно, что помимо представителей "Координационного движения Азавад" авторы текста упомянули радикалов из исламистской группировки "Аль-Каида в Сахеле", которые якобы тоже сражались на стороне повстанцев.

"В первый день бойцам "Вагнера" удалось уничтожить большую часть радикалов и обратить в бегство остальных, однако благодаря песчаной буре противнику удалось перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек", — пишут "вагнеровцы".

В связи со сложившейся ситуацией командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в виде 13-го штурмового отряда. 25 июля повстанцы вновь атаковали, но благодаря слаженным действиям наемников и военнослужащих малийской хунты атаку удалось отбить.

Однако в течение следующих двух дней туареги увеличили число массированных атак, используя тяжелое вооружение, беспилотники и шахид-мобили. Это привело к потерям среди членов ЧВК и малийских военных.

"Последняя радиограмма от "группы Пруда" поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой". Командир 13 Штурмового Отряда Сергей "Пруд" Шевченко погиб в бою", — говорится в посте.

О гибели Никиты Федянина

Отметим, что в сообщении не был упомянут ни вертолет Ми-24, который в итоге сбили туареги, когда он попытался прикрыть операцию "вагнеровцев", ни погибший боевик и ведущий Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин. Но его гибель имеет важное значение для ЧВК "Вагнер".

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Как пишет редактор отдела "Военный Фокус" и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин, Федянин играл важную роль в сделках между "разными варлордами и Минобороны РФ и имел личные связи с любопытными людьми". Он также посещал одну из африканских стран от имени российского минобороны для налаживания коммуникаций для различных инициатив.

"Это был не просто очередной русский дикий гусь, это был очень умный и высококвалифицированный военный. Так что это утрата не очередного "вагнера" и не очередного российского пропагандиста, это реальная потеря для русских", — подчеркнул израильский офицер.

Ранее на канале "ДШРГ Русич" была опубликована информация касаемо количества потерь боевиков "Вагнера" во время боестолкновения с повстанцами-туарегами. Сообщалось, что число погибших и раненых может составлять 80 человек, еще около 15 "вагнеровцев" попали в плен.