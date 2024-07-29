"Музикантам" завадила буря: у ПВК "Вагнер" прокоментували провал операції в Малі

Бойове зіткнення найманців ПВК "Вагнер" і повстанців тривало в кілька етапів із 25 по 27 липня. У перший день "вагнерам" вдалося відбитися, проте пізніше повстанці застосували важке озброєння та безпілотники.

Related video

Група "Вагнера" виступила із заявою з приводу ситуації в Малі, де нещодавно було розгромлено колону 13-го штурмового загону ПВК на околицях населеного пункту Тін-Заутін. Найманці визнали втрати та розповіли в публікації на каналі "Разгрузка Вагнера" подробиці бойового зіткнення.

У повідомленні йдеться про те, що протистояння "вагнерівців" і повстанців-туарегів тривало в кілька етапів із 25 до 27 липня. У бою з боку ПВК брав участь загін під керівництвом Сергія Шевченка з позивним "Пруд".

Цікаво, що крім представників "Координаційного руху Азавад" автори тексту згадали радикалів із ісламістського угруповання "Аль-Каїда в Сахелі", які нібито теж билися на боці повстанців.

"У перший день бійцям "Вагнера" вдалося знищити більшу частину радикалів і змусити тікати решту, однак завдяки піщаній бурі противнику вдалося перегрупуватися та наростити чисельність до тисячі осіб", — пишуть "вагнерівці".

У зв'язку зі сформованою ситуацією командуванням ПВК "Вагнер" було ухвалено рішення перекинути додаткові сили у вигляді 13-го штурмового загону. 25 липня повстанці знову атакували, але завдяки злагодженим діям найманців і військовослужбовців малійської хунти атаку вдалося відбити.

Однак протягом наступних двох днів туареги збільшили кількість масованих атак, використовуючи важке озброєння, безпілотники та шахід-мобілі. Це призвело до втрат серед членів ПВК і малійських військових.

"Остання радіограма від "групи Пруда" надійшла 27 липня о 17:10: "Залишилися втрьох, продовжуємо вести бій". Командир 13-го Штурмового Загону Сергій "Пруд" Шевченко загинув у бою", — йдеться в пості.

Про загибель Микити Федяніна

Зазначимо, що в повідомленні не було згадано ні вертоліт Мі-24, який у підсумку збили туареги, коли він спробував прикрити операцію "вагнерівців", ні загиблого бойовика та ведучого Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федяніна. Але його загибель має важливе значення для ПВК "Вагнер".

Важливо

Засідка на "вагнерівців" в Малі: повстанці могли ліквідувати наступника Пригожина (фото)

Як пише редактор відділу "Військовий Фокус" і офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, Федянін відігравав важливу роль в угодах між "різними варлордами та Міноборони РФ і мав особисті зв'язки з цікавими людьми". Він також відвідував одну з африканських країн від імені російського міноборони для налагодження комунікацій для різних ініціатив.

"Це був не просто черговий російський дикий гусак, це був дуже розумний і висококваліфікований військовий. Тож це втрата не чергового "вагнера" і не чергового російського пропагандиста, це реальна втрата для росіян", — наголосив ізраїльський офіцер.

Раніше на каналі "ДШРГ Русич" було опубліковано інформацію стосовно кількості втрат бойовиків "Вагнера" під час бойового зіткнення з повстанцями-туарегами. Повідомлялося, що кількість загиблих і поранених може становити 80 осіб, ще близько 15 "вагнерівців" потрапили в полон.