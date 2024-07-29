"Без подробностей": в Британии ответили, разрешили ли Украине бить Storm Shadow по РФ

Министр обороны Великобритании ответил на вопрос депутата Парламента, отменяли ли британцы запрет ВСУ бить Storm Shadow по российской территории. Он заявил, что не будет углубляться в подробности этой позиции.

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Представитель Консервативной партии в Парламенте Великобритании Джеймс Картлидж (James Cartlidge) направил письменный запрос к министру обороны Люку Полларду (Luke Pollard) о разрешении на применение Storm Shadow для ударов по РФ. Британский чиновник предоставил официальный публичный ответ о позиции относительно такого разрешения. Детали парламентского запроса изложены на портале UK Parliament.

Джеймс Картлидж направил письменный запрос Люку Полларду 17 июля 2024 года. Политик интересовался, "какова его позиция в отношении использования украинскими Вооруженными силами ракет Storm Shadow". Ответ поступил 25 июля. Глава оборонного ведомства объяснил, что Британия не изменила позицию относительно права Украины на самооборону. Согласно позиции правительства, Украина может обороняться от нападения РФ в соответствии с международным гуманитарным правом. Позиция по Storm Shadow также не изменилась, говорится в ответе Полларда. В то же время, он отказался уточнить, какие именно детали применения этих ракет имеет в виду.

"Позиция Великобритании по Storm Shadow не изменилась. Я уверен, что уважаемый парламентарий поймет, что я не буду вдаваться в подробности. Мы четко понимаем, что техника, которую предоставляет Великобритания, предназначена для обороны Украины", — говорится в ответе Полларда.

Storm Shadow для Украины — реакция Британии на разрешение бить по РФ Фото: Скриншот

Отметим, в конце весны 2024 года Германия и ряд стран-партнеров Украины заявили, что они позволяют применять свое оружие для ударов по РФ, чтобы остановить российское наступление на Харьковщине. Среди прочего, соответствующее разрешение предоставили США. При этом американцы уточнили, что речь идет исключительно об ударах артиллерии и РСЗО HIMARS.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания якобы отменила запрет бить ракетами Storm Shadow по российской территории. По его словам, он услышал об этом во время первого общения с новым премьер-министром Киром Стармером. Вскоре появилось опровержение британского правительства, в котором говорилось, что позиция по запрету не изменилась.

Напоминаем, 27 июля издание The Times объяснило, почему Великобритания не может самостоятельно дать разрешение на применение Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ. Между тем утром 29 июля Минобороны России пожаловалось на атаку стаи из 40 дронов, часть из которых взорвали подстанции на российской территории. В субботу 27 июля стало известно об ударе Сил обороны по аэродрому "Оленья": место базирования бомбардировщиков — в 1 800 км от Украины.