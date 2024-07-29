"Без подробиць": у Британії відповіли, чи Україні дозволили бити Storm Shadow по РФ

Міністр оборони Великої Британії відповів на питання депутата Парламенту, чи скасовували британці заборону ЗСУ бити Storm Shadow по російській території. Він заявив, що не буде заглиблюватись у подробиці цієї позиції.

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Представник Консервативної партії у Парламенті Великої Британії Джеймс Картлідж (James Cartlidge) надіслав письмовий запит до міністра оборони Люка Полларда (Luke Pollard) щодо дозволу на застосування Storm Shadow для ударів по РФ. Британський посадовець надав офіційну публічну відповідь про позицію щодо такого дозволу. Деталі парламентського запиту викладені на порталі UK Parliament.

Джеймс Картлідж надіслав письмовий запит Люку Полларду 17 липня 2024 року. Політик цікавився, "якою є його позиція щодо використання українськими Збройними силами ракет Storm Shadow". Відповідь надійшла 25 липня. Очільник оборонного відомства пояснив, що Британія не змінила позицію щодо права України на самооборону. Згідно з позицією уряду, Україна може оборонятись від нападу РФ відповідно до міжнародного гуманітарного права. Позиція щодо Storm Shadow також не змінилась, ідеться у відповіді Полларда. Водночас він відмовився уточнити, які саме деталі застосування цих ракет має на увазі.

"Позиція Великобританії щодо Storm Shadow не змінилася. Я впевнений, що шановний парламентар зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці. Ми чітко розуміємо, що техніка, яку надає Великобританія, призначена для оборони України", — ідеться у відповіді Полларда.

Storm Shadow для України — реакція Британії на дозвіл бити по РФ Фото: Скриншот

Зазначимо, у кінці весни 2024 року Німеччина та низка країн-партнерів України заявили, що вони дозволяють застосовувати свою зброю для ударів по РФ, щоб зупинити російський наступ на Харківщині. Серед іншого, відповідний дозвіл надали США. Водночас американці уточнили, що ідеться виключно про удари артилерії та РСЗВ HIMARS.

12 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія начебто скасувала заборону бити ракетами Storm Shadow по російській території. З його слів, він почув про це під час першого спілкування з новим прем'єр-міністром Кіром Стармером. Незабаром з'явилось спростування британського уряду, у якому ішлося, що позиція щодо заборони не змінилась.

Нагадуємо, 27 липня видання The Times пояснило, чому Британія не може самостійно дати дозвіл на застосування Storm Shadow для ударів вглиб території РФ. Тим часом зранку 29 липня Міноборони Росії поскаржилось на атаку зграї з 40 дронів, частина з яких підірвали підстанції на російській території. В суботу 27 липня стало відомо про удар Сил оборони по аеродрому "Олєнья": місце базування бомбардувальників — за 1 800 км від України.