Украина имеет все возможности для победы: эксперт назвал тактику, которая сыграет ключевую роль в войне

В Украине есть достаточно компаний, которые производят собственное вооружение, однако войску необходимы и западные образцы. Силы обороны имеют успехи в ударах по территории РФ, рассказал эксперт в сфере авиации Анатолий Храпчинский.

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Украина имеет паритет на фронте, однако бойцам необходимо западное оружие. Ключевую роль в войне сыграет тактика "тысячи порезов". Такое мнение высказал эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире FREEДОМ.

Храпчинский отметил, что никто из американских и европейских военных, которые работают на Patriot, никогда не сбивал "Кинжалы", Х-101, Х-555.

"Они сбивали имитации какие-то, но никогда не сбивали такие воздушные цели. Никто из этих военнослужащих не воевал в таких условиях, в которых воюют наши военнослужащие", — сказал Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что сейчас в Украине есть все возможности, чтобы победить вражеское войско, однако для этого нужно больше вооружения.

По словам Храпчинского, в Украине достаточно компаний, которые производят свое вооружение, однако все равно нужны западные образцы, а именно самолеты F-16, Gripen, Mirage, Saab дальнего радиолокационного обнаружения, ракеты класса JASSM с радиусом действия на 1000 километров, поскольку есть необходимость создания буферной зоны, где не будет никакого вооружения в зоне 100 километров вокруг украинской границы, 300 и 500 километров, где не будет тактического вооружения и 1000 километров без стратегического вражеского оружия.

Кроме этого, он отметил, что на фронте ВС РФ поэтапно продвигаются, однако есть стратегические победы со стороны Украины, то есть удары по территории РФ. По мнению Анатолия Храпчинского, тактика "тысячи порезов" сыграет ключевую роль в войне.

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Напомним, в ночь на 30 июля украинские ракеты атаковали военный аэродром "Халино" в Курской области (РФ). По словам исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, регион оказался под атакой четырех ракет.

Ночью 28 июля дроны атаковали нефтебазу "Полевая" в Курской области. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что после атаки загорелись три резервуара с топливом, а из сотрудников промышленного объекта якобы никто не пострадал.