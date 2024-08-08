"Воскрес" через месяц: купянский мэр-коллаборант Мацегора выжил после покушения, — росСМИ

Геннадий Мацегора, коллаборант, который был членом ОПЗЖ и сдал Купянск россиянам, выжил после покушения и пожаловался, что в него якобы стреляли. Свое "спасение" он решил скрыть, написали росСМИ.

Related video

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, который сотрудничал с российскими властями во время оккупации города, выжил после покушения и вернулся на должность директора физкультурного комплекса в Белгородской области. Мужчина ничего не писал в соцсетях о состоянии здоровья, поскольку не считал это нужным. О покушении и выживании мэра-коллаборациониста рассказали в российском медиа Mash.

Сообщение о живом и здоровом Мацегоре появилось в 15:37 8 августа. Российские журналисты уверяют, что получили информацию от сотрудников Федерального олимпийского комплекса (ФОК) "Георгиевский" в городе Старый Оскол на севере Белгородской области. Они сообщили, что директор вышел на работу и вернулся к выполнению должностных обязанностей. Кроме того, он уже успел пообщаться с росСМИ, которым сообщил, что выжил после того, как в него стреляли.

Журналисты привели фрагмент общения. С его слов, в него стрелял неизвестный человек, а он тем временем упал в лужу. Видео, опубликованное Mash, требует подтверждения, поскольку закрыто лицо спикера и не ясно, кто и когда говорит на камеру.

Покушение на коллаборанта Мацегору — информация Mash 8 августа Фото: Скриншот

Позже появилась информация от росСМИ Baza. Российские журналисты заверили, что пообщались с Мацегорой. Он пояснил, что действительно было покушение, после которого он долгое время лечился. Когда выздоровел, то решил это не обнародовать в соцсетях. На вопрос "почему?" ответил "А зачем?", говорится в заметке росСМИ.

Других деталей событий, которые касаются покушения на коллаборанта, медиа не привели.

Покушение на коллаборанта Мацегору — информация Baza 8 августа Фото: Скриншот

Покушение на коллаборанта Мацегору — что известно

Отметим, ранее Фокус писал о чрезвычайном происшествии с Мацегорой, которому Офис генпрокурора выдвинул подозрение в государственной измене и коллаборационной деятельности. 8 июня 2024 года в ГУР Минобороны заявили, что совершили на него покушение. По словам разведчиков, мужчина едва жив и его доставили в больницу. При этом не указывается, каким именно оружием добрались до коллаборанта — стреляли, взрывали, травили и тому подобное. 11 июня в аккаунте в запрещенной соцсети, который якобы принадлежал матери коллаборанта, появилось сообщение, что экс-мэр не выжил. Впрочем, в тот же день росСМИ выяснили, что на самом деле Мацегора в плохом состоянии и доставлен в Москву, а сообщение о смерти — фейк. После этого другой информации о судьбе предателя в сети не было.

Напоминаем, в апреле СБУ нашла коллаборанта, который сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковской области. 8 августа в Николаеве обнаружили мужчину-наводчика, который нацеливал российские дроны на военные цели.