"Воскрес" через місяць: куп'янський мер-колаборант Мацегора вижив після замаху, — росЗМІ

Геннадій Мацегора, колаборант, який був членом ОПЗЖ і здав Куп'янськ росіянам, вижив після замаху і поскаржився, що у нього начебто стріляли. Свій "порятунок" він вирішив приховати, написали росЗМІ.

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Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який співпрацював з російською владою під час окупації міста, вижив після замаху і повернувся на посаду директора фізкультурного комплексу у Бєлгородській області. Чоловік нічого не писав у соцмережах про стан здоров'я, оскільки не вважав це за потрібне. Про замах та виживання мера-колаборанта розповіли у російському медіа Mash.

Допис про живого і здорового Мацегору з'явився о 15:37 8 серпня. Російські журналісти запевняють, що отримали інформацію від співробітників Федерального олімпійського комплексу (ФОК) "Георгиевский" у місті Старий Оскіл на півночі Бєлгородської області. Вони повідомили, що директор вийшов на роботу і повернувся до виконання посадових обов'язків. Крім того, він вже встиг поспілкуватись із росЗМІ, яким повідомив, що вижив після того, як в нього стріляли.

Журналісти навели фрагмент спілкування. З його слів, у нього стріляла невідома людина, а він тим часом упав у калюжу. Відео, опубліковане Mash, вимагає підтвердження, оскільки закрито обличчя спікера і не ясно, хто і коли говорить на камеру.

Замах на колаборанта Мацегору — інформація Mash 8 серпня Фото: Скриншот

Пізніше з'явилась інформація від росЗМІ Baza. Російські журналісти запевнили, що поспілкувались із Мацегорою. Він пояснив, що дійсно був замах, після якого він тривалий час лікувався. Коли одужав, то вирішив це не оприлюднювати у соцмережах. На питання "чому?" відповів "А навіщо?", ідеться у дописі росЗМІ.

Інших деталей подій, які стосуються замаху на колаборанта, медіа не навели.

Замах на колаборанта Мацегору — інформація Baza 8 серпня Фото: Скриншот

Замах на колаборанта Мацегору — що відомо

Зазначимо, раніше Фокус писав про надзвичайну подію з Мацегорою, якому Офіс генпрокурора висунув підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. 8 червня 2024 року в ГУР Міноборони заявили, що вчинили на нього замах. Зі слів розвідників, чоловік ледь живий і його доправили до лікарні. Водночас не вказується, якою саме зброєю дістали до колаборанта — стріляли, підривали, труїли тощо. 11 червня у акаунті в забороненій соцмережі, який начебто належав матері колаборанта, з'явилось повідомлення, що ексмер не вижив. Втім, того ж дня росЗМІ з'ясували, що насправді Мацегора у поганому стані і доправлений до Москви, а повідомлення про смерть — фейк. Після того іншої інформації про долю зрадника у мережі не було.

Нагадуємо, у квітні СБУ відшукало колаборанта, який співпрацював з росіянами під час окупації Харківської області. 8 серпня у Миколаєві виявили чоловіка-навідника, який націлював російські дрони на військові цілі.