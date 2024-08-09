Украинец умер в тюрьме РФ: в Координационном штабе объяснили, почему не меняют гражданских

В мире до сих пор нет механизма возвращения гражданских заложников, пояснил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Представитель Координационного штаба напомнил, что Украина нарабатывает новую систему, которая отдает РФ коллаборационистов в обмен на украинцев. И таких заявок уже более 200.

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Житель поселка Дымер под Вышгородом Киевской области Андрей Пащенко попал в заложники в РФ в марте 2022 года. Два года семья пыталась вернуть домой 40-летнего мужчину, но в конце концов он умер в российской тюрьме. В течение всего времени было невозможно обменять его на военнослужащих Сил обороны, которые попали в плен во время боевых действий. О том, почему невозможно обменять гражданских на солдат, представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) Петр Яценко объяснил ТСН.

Журналисты обратили внимание на историю Андрея, который умер в тюрьме РФ и только во время обмена пленными россияне вернули его тело. Они поинтересовались у КШППВ, почему нет договоренностей относительно гражданских, которых россияне задерживают на оккупированных территориях. Яценко заявил, что о гражданских во время переговоров не говорят "принципиально". Если бы так делали, то враг просто массово хватал бы людей на улицах, чтобы потом обменять на своих военных.

"Это будет побуждать [оккупантов — ред.] брать новых заложников на временно оккупированных территориях", — сказал представитель штаба.

Чиновник подчеркнул, что удерживать гражданских во время войны — незаконно, и их россияне обязаны отпускать вне всяких условий и переговоров. Однако они этого не делают и дальше проводят "геноцидную войну". Причина таких действий россиян — попытка давления на семьи, с которых требуют "определенные услуги", на украинское общество, а также — чтобы показать россиянам осужденных "нацистов".

Яценко напомнил, что Украина ввела новый проект "Хочу к своим", который дает возможность обменять коллаборационистов и украинских граждан. По его словам, набралось уже 230 человек, которые оставили заявки на специальном сайте, потому что хотели бы перебраться в РФ.

В статье также привели объяснения Уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца. По его словам, в международном законодательстве до сих пор нет наработок по освобождению из плена гражданских людей и его только начали создавать. На сегодня верифицировано Международным комитетом Красного Креста, что россияне удерживают 1 700 украинцев-заложников. В целом же пропало без вести около 14 тыс. человек. Он выделил два аспекта проблемы. Во-первых, РФ удерживает гражданских незаконно, их следует немедленно отпустить и поэтому "в отношении них мы не можем применять процедуру обмена". Во-вторых, украинцев осуждают, выносят приговоры — и это еще одна проблема.

"Гражданские — самая сложная категория для возвращения", — подчеркнул Лубинец.

Обмен пленными — детали

Отметим, Украина в течение двух лет войны провела более 50 обменов пленными. Во время обменов домой возвращали военнослужащих Сил обороны, которые попали в плен во время боевых действий. Иногда возвращаются гражданские заложники. Например, во время обмена 21 июня россияне отпустили 10 человек. Среди них — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, которого задержали в Крыму в 2021 году и осудили на 17 лет.

Напоминаем, 1 августа стало известно об обмене между РФ и США, во время которого Кремль отдал осужденных американцев, немца и своих оппозиционеров: украинцев в списках не было. Самый большой обмен пленными военнослужащими состоялся в январе 2024 года, ранее писал Фокус.