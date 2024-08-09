Українець помер у тюрмі РФ: у Координаційному штабі пояснили, чому не міняють цивільних

У світі досі немає механізму повернення цивільних заручників, пояснив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Представник Координаційного штабу нагадав, що Україна напрацьовує нову систему, яка віддає РФ колаборантів в обмін на українців. І таких заявок вже понад 200.

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Житель селища Димер під Вишгородом на Київщині Андрій Пащенко потрапив у заручники до РФ у березні 2022 року. Два роки родина намагалась повернути додому 40-річного чоловіка, але врешті він помер у російській тюрмі. Протягом всього часу було неможливо обміняти його на військовослужбовців Сил оборони, які потрапили у полон під час бойових дій. Про те, чому неможливо обміняти цивільних на бійців, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) Петро Яценко пояснив ТСН.

Журналісти звернули увагу на історію Андрія, який помер в тюрмі РФ і лише під час обміну полоненими росіяни повернули його тіло. Вони поцікавились у КШППВ, чому немає домовленостей щодо цивільних, яких росіяни затримують на окупованих територіях. Яценко заявив, що про цивільних під час перемовин не говорять "принципово". Якби так робили, то ворог просто масово хапав би людей на вулицях, щоби потім обміняти на своїх військових.

"Це спонукатиме (окупантів. — Ред.) брати нових заручників на тимчасово окупованих територіях", — сказав представник штабу.

Посадовець наголосив, що утримувати цивільних під час війни — незаконно, і їх росіяни зобов'язані відпускати поза всякими умовами та перемовинами. Однак вони цього не роблять і далі проводять "геноцидну війну". Причина таких дій росіян — намагання тиснути на родини, з яких вимагають "певні послуги", на українське суспільство, а також — щоб показати росіянам засуджених "нацистів".

Яценко нагадав, що Україна запровадила новий проєкт "Хочу к своим", який дає можливість обміняти колаборантів та українських громадян. З його слів, вже 230 людей залишили заявки на спеціальному сайті, бо хотіли б перебратися до РФ.

У статті також навели пояснення Уповноваженого з захисту прав людини Дмитра Лубінця. З його слів, у міжнародному законодавстві досі немає напрацювань щодо визволення з полону цивільних людей і його тільки почали створювати. На сьогодні верифіковано Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що росіяни утримують 1 700 українців-заручників. Загалом зникло безвісти близько 14 тис. осіб. Він виділив два аспекти проблеми. По-перше, РФ утримує цивільних незаконно, їх слід негайно відпустити і тому "щодо них ми не можемо застосовувати процедуру обміну". По-друге, українців засуджують, виносять вироки — і це ще одна проблема.

"Цивільні — найскладніше категорія для повернення", — наголосив Лубінець.

Обмін полоненими — деталі

Зазначимо, Україна протягом двох років війни провела понад 50 обмінів полоненими. Під час обмінів додому повертали військовослужбовців Сил оборони, які потрапили у полон під час бойових дій. Інколи додому повертаються цивільні заручники. Наприклад, під час обміну 21 червня росіяни відпустили 10 осіб. Серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого затримали в Криму у 2021 і засудили до 17 років.

Нагадуємо, 1 серпня стало відомо про обмін між РФ та США, під час якого Кремль віддав засуджених американців, німця та своїх опозиціонерів: українців у списках не було. Найбільший обмін полоненими військовослужбовцями відбувся у січні 2024, раніше писав Фокус.