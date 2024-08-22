Атака с двух сторон: ВСУ изолировали часть Курской области и готовятся ее занять, — Forbes

Мосты через реку Сейм в Курской области — это ключ к следующей возможной операции ВСУ, объяснили журналисты. Благодаря разрушению всех переправ изолируются подразделения ВС РФ, на которые можно бросить силы со стороны 80-километровой украинской границы.

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Украинские войска в течение пяти дней уничтожили три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области и дважды ударили по понтонам. Благодаря этой спецоперации они отрезали подразделения ВС РФ от основных сил и теперь могут атаковать российские укрепления. О ситуации на Курщине, которая сложилась после ударов по речным переправам, рассказало издание Forbes.

Журналисты собрали информацию о попаданиях по мостам и понтонам через Сейм, которые нанесли ВСУ с 16 по 21 августа 2024 года. В частности, упомянули об уничтожении трех автомобильных мостов возле населенных пунктов Глушково, Званное, Карыжи и о минимум двух ударах по понтонам. Во время спецоперации на данном участке фронта украинские войска могли применить снаряды M30/31, выпущенные РСЗО HIMARS, а также FPV-дроны, которыми попали по инженерной технике и лодкам россиян. Снаряды "усыпали один из понтонов сотнями бомб размером с гранату", отмечается в статье. В итоге ВС РФ потеряли возможность перебросить дополнительные силы на изолированную территорию. Ко всему, противник не применяет авиацию: ВСУ защитили воздушное пространство ракетами "земля-воздух" и дронами-таранами. Об эффективности защиты и "очищенном пространстве" свидетельствуют три российских вертолета, которые упали на Курщине, написало Forbes. Теперь задача украинского командования — "опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении".

Целью таких действий ВСУ является план из двух шагов. Первый шаг — изоляция местности к югу от Сейма в Глушковском районе (длился около двух недель). Второй — "наземная атака через тот район, который только что изолировали", пояснили журналисты.

"Разрушение мостов — это ключ. У россиян больше нет легкого пути в эту часть Курска, но украинцы могут попасть в этот район, пересекая границу", — написало Forbes.

Прорыв в Курской области — что происходит

На онлайн карте боевых действий на Курщине, созданной "Радио Свобода", можно увидеть, о чем написало западное СМИ. Ориентировочная площадь изолированной территории — до 700 кв. км. Рядом — еще 800 кв. км местности, где продолжаются столкновения или управляет военная комендатура. Длина линии границы на изолированном участке — около 80 км. Также показано, что ВСУ могут контролировать ККП "Отруба" — еще одно возможное направление прорыва вглубь Курской области РФ.

Прорыв в Курской области — местность, изолированная в РФ по состоянию на 22 августа Фото: Радио Свобода

Отметим, Фокус рассказывал о ходе атак ВСУ на переправы ВС РФ на Сейме. Первая информация об атаках поступала от российских милитарных блогеров. Они признали попадания по мосту в Глушково, потом — в Званном, и наконец — в Карыже. После этого командующий Воздушными силами показал кадры попадания по мостам, впрочем не было ясно, чем именно по ним ударили — авиационными ракетами или из РСЗО. 21 августа Силы специальных операций опубликовали кадры попадания по понтонным мостам: уничтожили конструкции, а также инженерную технику и катера, необходимые для налаживания переправы. При этом военный обозреватель Юлиан Репке заговорил о возможном окружении 3 тыс. россиян на Курщине.

Напоминаем, 22 августа аналитики Института изучения войны сообщили о "кармане" под Суджой, в котором застряли некоторые подразделения ВС РФ. Между тем украинский боец заявил, что российское командование забрало под Курск военных ВС РФ из-под Часового Яра: объяснил, чем отличаются эти части.