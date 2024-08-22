Атака з двох боків: ЗСУ ізолювали частину Курської області і готуються її зайняти, — Forbes
Мости через річку Сейм в Курській області — це ключ до наступної можливої операції ЗСУ, пояснили журналісти. Завдяки руйнуванню усіх переправ ізолюються підрозділи ЗС РФ, на які можна кинути сили з боку 80-кілометрового українського кордону.
Українські війська протягом п'яти днів знищили три мости через річку Сейм у Глушковському районі Курської області та двічі вдарили по понтонах. Завдяки цій спецоперації вони відрізали підрозділи ЗС РФ від основних сил і тепер можуть атакувати російські укріплення. Про ситуацію на Курщині, яка склалась після ударів по річкових переправах, розповіло видання Forbes.
Журналісти зібрали інформацію щодо влучань по мостах і понтонах через Сейм, які завдали ЗСУ з 16 по 21 серпня 2024 року. Зокрема, згадали про знищення трьох автомобільних мостів біля населених пунктів Глушкове, Званне, Карижі і про мінімум два удари по понтонах. Під час спецоперації на цій ділянці фронту українські війська могли застосувати снаряди M30/31, випущені РСЗВ HIMARS, а також FPV-дрони, якими поцілили по інженерній техніці та човнах росіян. Снаряди "всипали один із понтонів сотнями бомб розміром із гранати", зауважується у статті. В підсумку ЗС РФ втратили можливість перекинути додаткові сили на ізольовану територію. До того ж противник не застосовує авіацію: ЗСУ захистили повітряний простір ракетами "земля-повітря" та дронами-таранами. Про ефективність захисту і "очищений простір" свідчать три російських гелікоптери, які упали на Курщині, написало Forbes. Тепер завдання українського командування — "випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку".
Метою таких дій ЗСУ є план з двох кроків. Перший крок — ізоляція місцевості на південь від Сейму у Глушковському районі (тривав приблизно два тижні). Другий — "наземна атака через той район, який щойно ізолювали", пояснили журналісти.
"Руйнування мостів – це ключ. У росіян більше немає легкого шляху в цю частину Курська, але українці можуть потрапити в цей район, перетнувши кордон", — написало Forbes.
Прорив у Курській області — що відбувається
На онлайн-карті бойових дій на Курщині, створеній "Радио Свобода", можна побачити, про що написав західний ЗМІ. Орієнтовна площа ізольованої території — до 700 кв. км. Поруч — ще 800 кв. км місцевості, де тривають сутички або керує військова комендатура. Довжина лінії кордону на ізольованій ділянці — приблизно 80 км. Також показано, що ЗСУ можуть контролювати ККП "Отруба" — ще один можливий напрямок прориву вглиб Курської області РФ.
Зазначимо, Фокус розповідав про перебіг атак ЗСУ на переправи ЗС РФ на Сеймі. Перша інформація про атаки надходила від російських мілітарних блогерів. Вони визнали влучання по мосту в Глушковому, потім — в Званному, і нарешті — в Карижі. Після цього командувач Повітряними силами показав кадри влучання по мостах, втім, не було ясно, чим саме про них вдарили — авіаційними ракетами чи з РСЗВ. 21 серпня Сили спеціальних операцій опублікували кадри влучання по понтонних мостах: знищили конструкції, а також інженерну техніку і катери, потрібні для налагодження переправи. Водночас військовий оглядач Юліан Рьопке заговорив про можливе оточення 3 тис. росіян на Курщині.
Нагадуємо, 22 серпня аналітики Інституту вивчення війни повідомили про "кишеню" під Суджою, у якій застрягли деякі підрозділи ЗС РФ. Тим часом український боєць заявив, що російське командування забрало під Курськ військових ЗС РФ з-під Часового Яру: пояснив, чим відрізняються ці частини.