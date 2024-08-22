Атака з двох боків: ЗСУ ізолювали частину Курської області і готуються її зайняти, — Forbes

Мости через річку Сейм в Курській області — це ключ до наступної можливої операції ЗСУ, пояснили журналісти. Завдяки руйнуванню усіх переправ ізолюються підрозділи ЗС РФ, на які можна кинути сили з боку 80-кілометрового українського кордону.

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Українські війська протягом п'яти днів знищили три мости через річку Сейм у Глушковському районі Курської області та двічі вдарили по понтонах. Завдяки цій спецоперації вони відрізали підрозділи ЗС РФ від основних сил і тепер можуть атакувати російські укріплення. Про ситуацію на Курщині, яка склалась після ударів по річкових переправах, розповіло видання Forbes.

Журналісти зібрали інформацію щодо влучань по мостах і понтонах через Сейм, які завдали ЗСУ з 16 по 21 серпня 2024 року. Зокрема, згадали про знищення трьох автомобільних мостів біля населених пунктів Глушкове, Званне, Карижі і про мінімум два удари по понтонах. Під час спецоперації на цій ділянці фронту українські війська могли застосувати снаряди M30/31, випущені РСЗВ HIMARS, а також FPV-дрони, якими поцілили по інженерній техніці та човнах росіян. Снаряди "всипали один із понтонів сотнями бомб розміром із гранати", зауважується у статті. В підсумку ЗС РФ втратили можливість перекинути додаткові сили на ізольовану територію. До того ж противник не застосовує авіацію: ЗСУ захистили повітряний простір ракетами "земля-повітря" та дронами-таранами. Про ефективність захисту і "очищений простір" свідчать три російських гелікоптери, які упали на Курщині, написало Forbes. Тепер завдання українського командування — "випередити противника в оперативному розгортанні сил на цьому напрямку".

Метою таких дій ЗСУ є план з двох кроків. Перший крок — ізоляція місцевості на південь від Сейму у Глушковському районі (тривав приблизно два тижні). Другий — "наземна атака через той район, який щойно ізолювали", пояснили журналісти.

"Руйнування мостів – це ключ. У росіян більше немає легкого шляху в цю частину Курська, але українці можуть потрапити в цей район, перетнувши кордон", — написало Forbes.

Прорив у Курській області — що відбувається

На онлайн-карті бойових дій на Курщині, створеній "Радио Свобода", можна побачити, про що написав західний ЗМІ. Орієнтовна площа ізольованої території — до 700 кв. км. Поруч — ще 800 кв. км місцевості, де тривають сутички або керує військова комендатура. Довжина лінії кордону на ізольованій ділянці — приблизно 80 км. Також показано, що ЗСУ можуть контролювати ККП "Отруба" — ще один можливий напрямок прориву вглиб Курської області РФ.

Прорив у Курській області — місцевість, ізольована у РФ станом на 22 серпня Фото: Радио Свобода

Зазначимо, Фокус розповідав про перебіг атак ЗСУ на переправи ЗС РФ на Сеймі. Перша інформація про атаки надходила від російських мілітарних блогерів. Вони визнали влучання по мосту в Глушковому, потім — в Званному, і нарешті — в Карижі. Після цього командувач Повітряними силами показав кадри влучання по мостах, втім, не було ясно, чим саме про них вдарили — авіаційними ракетами чи з РСЗВ. 21 серпня Сили спеціальних операцій опублікували кадри влучання по понтонних мостах: знищили конструкції, а також інженерну техніку і катери, потрібні для налагодження переправи. Водночас військовий оглядач Юліан Рьопке заговорив про можливе оточення 3 тис. росіян на Курщині.

Нагадуємо, 22 серпня аналітики Інституту вивчення війни повідомили про "кишеню" під Суджою, у якій застрягли деякі підрозділи ЗС РФ. Тим часом український боєць заявив, що російське командування забрало під Курськ військових ЗС РФ з-під Часового Яру: пояснив, чим відрізняються ці частини.