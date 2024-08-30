Авиакатастрофа F-16 в Украине: в Пентагоне отказались комментировали трагедию с истребителем

Вопрос об инциденте с F-16 могут комментировать исключительно только представители украинской стороны, отметили в Минобороны США. Но Вашингтон гордится, что тренировал украинских пилотов.

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Соединенные Штаты не получали от Украины запросов о предоставлении помощи в расследовании инцидента с американским самолетом F-16, который произошел во время массированного обстрела 26 августа. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представительница пресс-службы оборонного ведомства прокомментировала ситуацию с американским истребителем F-16, в результате которой погиб украинский пилот Алексей Месь.

"Я видела сообщения, но не имею информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", — отметила Сингх.

В то же время заместитель пресс-секретаря отказалась отвечать, сославшись на вопрос оперативной безопасности, сколько сейчас таких самолетов находится в подчинении Киева и какое оборудование радиоэлектронной борьбы установлено на них.

Сабрина Сингх Фото: .jns.org

"Я не буду вдаваться в детали относительно количества F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", — добавила она.

Также она подчеркнула, что вопрос об инциденте с F-16 могут комментировать исключительно только представители украинской стороны, добавив, что Пентагон, по ее словам, не подтверждает информацию о причинах аварии.

Сабрина Сингх подчеркнула, что Вашингтон гордится тем, что тренировал украинских пилотов боевой авиации как в Соединенных Штатах, так и других странах, с помощью союзников.

"Ежедневно эти смелые мужчины и женщины подниматься в небо, чтобы защищать свою страну", — отметила она.

Напомним, 29 августа издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что во время российской атаки произошло крушение самолета F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит врагом.

Народный депутат Марьяна Безуглая утверждает, что самолет F-16 якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями.