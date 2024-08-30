Авіакатастрофа F-16 в Україні: в Пентагоні відмовилися коментували трагедію з винищувачем

Питання щодо інциденту з F-16 можуть коментувати виключно лише представники української сторони, наголосили у Міноборони США. Але Вашингтон пишається, що тренував українських пілотів.

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Сполучені Штати не отримували від України запитів щодо надання допомоги в розслідуванні інциденту з американським літаком F-16, який стався під час масованого обстрілу 26 серпня. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця пресслужби оборонного відомства прокоментувала ситуацію з американським винищувачем F-16, внаслідок якої загинув український пілот Олексій Месь.

"Я бачила повідомлення, але не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", — зазначила Сінгх.

Водночас заступниця прессекретаря відмовилася відповідати, пославшись на питання оперативної безпеки, скільки наразі таких літаків знаходиться у підпорядкуванні Києва та яке обладнання радіоелектронної боротьби встановлено на них.

Сабріна Сінгх Фото: jns.org

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", — додала вона.

Також вона наголосила, що питання щодо інциденту з F-16 можуть коментувати виключно лише представники української сторони, додавши, що Пентагон, за її словами, не підтверджує інформацію про причини аварії.

Сабріна Сінгх наголосила, що Вашингтон пишається тим, що тренував українських пілотів бойової авіації як у Сполучених Штатах, так і інших країнах, за допомогою союзників.

"Щодня ці сміливі чоловіки й жінки підійматися в небо, щоб захищати свою країну", — зауважила вона.

Нагадаємо, 29 серпня видання WSJ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що під час російської атаки сталася аварія літака F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворогом.

Народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що літак F-16 нібито було збито зенітно-ракетним комплексом Patriot через відсутність координації між підрозділами.