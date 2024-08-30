Может вызвать коллапс: зачем Украина бьет по российским нефтебазам, — Коваленко

По словам военного обозревателя, у России ограниченное количество резервуаров, которые находятся на нефтебазах. Восстановление резервуара после удара БПЛА занимает довольно много времени.

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Украина сменила цели для ударов в России. Так, вместо НПЗ дроны прилетают по нефтебазам. Об этом в статье для "Обозревателя" написал военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, НПЗ – это маленький город. Для того чтобы остановить его работу, нужно средство поражения куда мощнее дрона с боевой частью весом 30 кг взрывчатого вещества. Однако другая ситуация с нефтебазами.

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В материале говорится, что у России ограниченное количество резервуаров, которые находятся на нефтебазах. Восстановление резервуара после удара БПЛА занимает довольно много времени.

"Но самое важное то, что количество этих резервуаров по мере нанесения ударов уменьшается и уменьшается. Причем эффект от таких акций куда более болезненный, чем от ударов по НПЗ", — отметил Коваленко.

Он также отметил, что при поражении одного резервуара может загореться и соседний с ним и так далее. Таким образом может выгореть вся нефтебаза.

Что касается влияния таких ударов на фронт, то, как написал Коваленко, чем меньше функционирующих нефтебаз находится ближе к границе, тем сложнее обеспечение российских оккупационных войск горюче-смазочными материалами.

Эксперт заявил, что уничтожение резервуаров может привести к нефтяному коллапсу в России. Дело в том, что если на имеющихся месторождениях остановить добычу нефти, то их уже невозможно будет через какое-то время восстановить. РФ может оказаться в ситуации, когда ей не будет где хранить добытую нефть.

Коваленко отметил, что удары по нефтебазам могут оказаться для России куда более болезненным чем все остальные попытки надавить на Кремль.

Напомним, 29 августа Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтебазам и складу БК в РФ. В результате поражения нефтебазы "Атлас" под Ростовом возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Спецоперацию провели ССО и ГУР Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.