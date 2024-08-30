Може спричинити колапс: навіщо Україна б'є по російських нафтобазах, — Коваленко

За словами військового оглядача, у Росії обмежена кількість резервуарів, які знаходяться на нафтобазах. Відновлення резервуара після удару БПЛА займає досить багато часу.

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Україна змінила цілі для ударів у Росії. Так, замість НПЗ дрони прилітають по нафтобазах. Про це в статті для "Обозревателя" написав військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, НПЗ — це маленьке місто. Для того, щоб зупинити його роботу, потрібен засіб ураження значно потужніший за дрон із бойовою частиною вагою 30 кг вибухової речовини. Однак інша ситуація з нафтобазами.

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У матеріалі йдеться про те, що в Росії обмежена кількість резервуарів, які знаходяться на нафтобазах. Відновлення резервуара після удару БПЛА займає досить багато часу.

"Але найважливіше те, що кількість цих резервуарів після ударів зменшується і зменшується. Причому ефект від таких акцій куди болючіший, ніж від ударів по НПЗ", — зазначив Коваленко.

Він також зазначив, що під час ураження одного резервуару може спалахнути й сусідній із ним і так далі. Таким чином може вигоріти вся нафтобаза.

Що стосується впливу таких ударів на фронт, то, як написав Коваленко, що менше функціонуючих нафтобаз розташовано ближче до кордону, то складнішим є забезпечення російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами.

Експерт заявив, що знищення резервуарів може призвести до нафтового колапсу в Росії. Річ у тім, що якщо на наявних родовищах зупинити видобуток нафти, то їх уже неможливо буде через якийсь час відновити. РФ може опинитися в ситуації, коли їй не буде де зберігати видобуту нафту.

Коваленко зазначив, що удари по нафтобазах можуть виявитися для Росії набагато болючішими за всі інші спроби натиснути на Кремль.

Нагадаємо, 29 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазах і складу БК у РФ. Унаслідок ураження нафтобази "Атлас" під Ростовом виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Спецоперацію провели ССО та ГУР Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.