Пугающая тенденция: ВС РФ с каждым днем используют все больше БПЛА на фронте, — военный

По словам начальника разведки артиллерии Владимира Назаренко, противник нацелен на позиции ВСУ и угрожает логистике Сил обороны. Эту проблему можно решить с помощью большего количества мощных РЭБ, в которых нуждаются украинские защитники.

Related video

В войне России против Украины используется колоссальное количество различных технологий, включая дроны. ВС РФ пытаются экспериментировать и многому учатся у ВСУ. Силы обороны также не стоят на месте, активно используя имеющиеся средства поражения. Деталями в эфире "24 канала" поделился начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, из-за летней погоде и продолжительности светового дня россияне активно используют беспилотники. В связи с этим украинские защитники порой оказываются в сложном положении, ведь ВС РФ пытаются искать любые места с присутствием ВСУ и сбрасывают туда гранаты и боеприпасы, поэтому логистика очень уязвима.

"Тенденция довольно пугающая, враг с каждым днем использует все больше и больше БПЛА. Они теперь пытаются еще и применять беспилотники с маленькой катушкой и проводом, к сожалению, эта катушка является защищенной от действия РЭБ", — заявил Владимир Назаренко.

Спасением от вражеских БПЛА являются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это дорогие, но эффективные системы, которые могут отсоединить связь от пункта управления пилота до его дрона. В таких сложных условиях ВСУ нуждаются в как можно большем количестве мощных средств, которые позволят работать на разных частотах.

"У россиян преимущество по количеству боеприпасов. И вот один из способов защиты от действий врага – это системы РЭБ. Однако противник пытается обходить их, используя ретранслятор на дронах; коптеры, которые выступают в качестве антенн… РЭБ – это защита для наших военных от вражеских "стай" коптеров со сбросами. Это защита для артиллерии, танков, военной техники", — подытожил Владимир Назаренко.

Смотреть с: 08:05

Напомним, 29 августа сообщалось, что ВС РФ применяют самодельные дроны из пенопласта и фанеры. По словам пограничников, "начинка" дешевых российских БПЛА самолетного типа такая же, как у FPV-дронов, однако они имеют одно преимущество.

26 августа стало известно, что для ВСУ создали улучшенные дроны и "умные" боеприпасы. Новые модули сделают украинские беспилотники более точными, в частности позволят им самостоятельно выявлять и поражать цели.