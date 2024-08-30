Тенденція, що лякає: ЗС РФ із кожним днем використовують дедалі більше БпЛА на фронті, — військовий

За словами начальника розвідки артилерії Володимира Назаренка, противник націлений на позиції ЗСУ та загрожує логістиці Сил оборони. Цю проблему можна вирішити за допомогою більшої кількості потужних РЕБ, яких потребують українські захисники.

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У війні Росії проти України використовується колосальна кількість різних технологій, включно з дронами. ЗС РФ намагаються експериментувати і багато чому вчаться у ЗСУ. Сили оборони також не стоять на місці, активно використовуючи наявні засоби ураження. Деталями в ефірі "24 каналу" поділився начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

За його словами, через літню погоду і тривалість світлового дня росіяни активно використовують безпілотники. У зв'язку з цим українські захисники часом опиняються в складному становищі, адже ЗС РФ намагаються шукати будь-які місця з присутністю ЗСУ і скидають туди гранати і боєприпаси, тому логістика дуже вразлива.

"Тенденція доволі лякаюча, ворог з кожним днем використовує дедалі більше і більше БпЛА. Вони тепер намагаються ще й застосовувати безпілотники з маленькою котушкою і проводом, на жаль, ця котушка є захищеною від дії РЕБ", — заявив Володимир Назаренко.

Порятунком від ворожих БпЛА є засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це дорогі, але ефективні системи, які можуть від'єднати зв'язок від пункту управління пілота до його дрона. У таких складних умовах ЗСУ потребують якомога більшої кількості потужних засобів, які дадуть змогу працювати на різних частотах.

"У росіян перевага за кількістю боєприпасів. І ось один зі способів захисту від дій ворога — це системи РЕБ. Однак противник намагається обходити їх, використовуючи ретранслятор на дронах; коптери, які виступають як антени... РЕБ — це захист для наших військових від ворожих "зграй" коптерів зі скиданнями. Це захист для артилерії, танків, військової техніки", — підсумував Володимир Назаренко.

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Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що ЗС РФ застосовують саморобні дрони з пінопласту та фанери. За словами прикордонників, "начинка" дешевих російських БпЛА літакового типу така сама, як і у FPV-дронів, проте вони мають одну перевагу.

26 серпня стало відомо, що для ЗСУ створили поліпшені дрони та "розумні" боєприпаси. Нові модулі зроблять українські безпілотники більш точними, зокрема дадуть їм змогу самостійно виявляти та вражати цілі.