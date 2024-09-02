15 регионов под ударом 158 беспилотников: в ISW подвели итоги масштабной атаки на РФ

Больше всего дронов якобы удалось перехватить в Курской области, писали в Минобороны РФ, однако беспилотники также посетили Москву и область. Там начался пожар на территории местного НПЗ.

Related video

В ночь с 31 августа на 1 сентября по территории России была осуществлена крупнейшая серия ударов беспилотниками. Всего было атаковано 15 регионов страны-агрессора. В отчете американского Института изучения войны (ISW) проанализировали эти события.

Изначально аналитики сослались на российское Министерство обороны, которое заявило, что противовоздушной обороне в целом якобы удалось уничтожить 158 украинских беспилотников:

46 БПЛА над Курской областью;

34 над Брянской областью;

28 над Воронежской областью;

14 над Белгородской областью;

9 над Москвой и областью;

8 над Рязанской областью;

5 над Калужской областью;

4 над Липецкой областью;

3 над Тульской областью;

по 2 над Тамбовской и Смоленской областями;

по 1 над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин после атаки сообщил, что 2 ударных дрона якобы удалось перехватить рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом в Капотне, а обломки уже могли повредить техническое помещения предприятия, что вызвало пожар.

Аналитики ссылаются на опубликованные в сети кадры в результате атаки на Московский НПЗ, где можно заметить небольшой пожар в районе предприятия. При этом некоторые охарактеризовали возгорание как "обычную вспышку газа на объекте", добавили представители ISW в опубликованном отчете.

Глава Каширского района Михаил Шувалов заявил, что украинские силы с помощью трех беспилотников якобы нацелились на Каширскую государственную районную электростанцию в Московской области.

В пресс-службе Тверской области писали о том, что ударный дрон взывал пожар в Конаковском районе, а после этого в сети появились кадры с ударом по Конаковской ГРЭС, что привело к крупному возгоранию и повреждениям внутри электростанции.

Также были данные о серии атак по другим объектам в Тверской области, среди которых газораспределительная сеть Конаково вдоль магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

В Калужской области, как писал губернатор региона Владислав Шапша, БПЛА повредил башню сотовой связи в Тарусском районе.

"Данные, полученные с помощью системы FIRMS NASA свидетельствуют о тепловых аномалиях на Новолипецком металлургическом комбинате в Липецкой области, военном объекте части 106-й воздушно-десантной дивизии в Тульской области, двух цементных заводах в Воскресенске и Коломне Московской области, а также на цементном заводе в Ферзиково Калужской области в ночь с 31 августа на 1 сентября. Только данные FIRMS с объекта в Тульской области кажутся аномальными, поскольку остальные объекты регулярно излучают тепловые сигнатуры в результате обычной промышленной деятельности", — подытожили аналитики.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что РФ ночью якобы атаковали почти 160 БПЛА. В Минобороны страны-оккупанта утверждают, что больше всего БПЛА якобы сбили в Курской области. Также они признают – беспилотники летали в Москве и области.

Утром 2 сентября ВС РФ атаковали украинскую столицу, что привело к последствиям сразу в трех районах Киева. По данным спасателей, обломки ракет попали в корпус котельной одного из образовательных заведений. Также в Святошинском районе произошло возгорание в пункте приема вторсырья и у входа в метро.