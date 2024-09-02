15 регіонів під ударом 158 безпілотників: в ISW підбили підсумки масштабної атаки на РФ

Найбільше дронів нібито вдалося перехопити в Курській області, писали в Міноборони РФ, проте безпілотники також відвідали Москву й область. Там почалася пожежа на території місцевого НПЗ.

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У ніч з 31 серпня на 1 вересня по території Росії було здійснено найбільшу серію ударів безпілотниками. Загалом було атаковано 15 регіонів країни-агресорки. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ці події.

Спочатку аналітики послалися на російське Міністерство оборони, яке заявило, що протиповітряній обороні загалом нібито вдалося знищити 158 українських безпілотників:

46 БПЛА над Курською областю;

34 над Брянською областю;

28 над Воронезькою областю;

14 над Бєлгородською областю;

9 над Москвою та областю;

8 над Рязанською областю;

5 над Калузькою областю;

4 над Липецькою областю;

3 над Тульською областю;

по 2 над Тамбовською і Смоленською областями;

по 1 над Орловською, Тверською та Іванівською областями.

Мер Москви Сергій Собянін після атаки повідомив, що 2 ударних дрони начебто вдалося перехопити поруч із місцевим нафтопереробним заводом у Капотні, а уламки вже могли пошкодити технічне приміщення підприємства, що спричинило пожежу.

Аналітики посилаються на опубліковані в мережі кадри внаслідок атаки на Московський НПЗ, де можна помітити невелику пожежу в районі підприємства. Водночас деякі охарактеризували загоряння як "звичайний спалах газу на об'єкті", додали представники ISW в опублікованому звіті.

Глава Каширського району Михайло Шувалов заявив, що українські сили за допомогою трьох безпілотників нібито націлилися на Каширську державну районну електростанцію в Московській області.

У пресслужбі Тверської області писали про те, що ударний дрон спричиняв пожежу в Конаківському районі, а після цього в мережі з'явилися кадри з ударом по Конаківській ДРЕС, що призвело до великого спалаху та пошкоджень усередині електростанції.

Також були дані про серію атак по інших об'єктах у Тверській області, серед яких газорозподільна мережа Конаково вздовж магістрального газопроводу "КГМО-Конаково".

У Калузькій області, як писав губернатор регіону Владислав Шапша, БПЛА пошкодив вежу стільникового зв'язку в Таруському районі.

"Дані, отримані за допомогою системи FIRMS NASA, свідчать про теплові аномалії на Новолипецькому металургійному комбінаті в Липецькій області, військовому об'єкті частини 106-ї повітряно-десантної дивізії в Тульській області, двох цементних заводах у Воскресенську та Коломиї Московської області, а також на цементному заводі у Ферзиково Калузької області в ніч із 31 серпня на 1 вересня. Тільки дані FIRMS з об'єкта в Тульській області здаються аномальними, оскільки інші об'єкти регулярно випромінюють теплові сигнатури внаслідок звичайної промислової діяльності", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що РФ вночі нібито атакували майже 160 БПЛА. У Міноборони країни-окупанта стверджують, що найбільше БПЛА нібито збили в Курській області. Також вони визнають — безпілотники літали в Москві та області.

Уранці 2 вересня ЗС РФ атакували українську столицю, що призвело до наслідків одразу в трьох районах Києва. За даними рятувальників, уламки ракет потрапили в корпус котельні одного з освітніх закладів. Також у Святошинському районі сталося загоряння в пункті прийому вторсировини та біля входу в метро.