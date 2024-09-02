Задание от военных получено: в Покровске строят линии обороны для уличных боев, — ГВА

Как рассказал глава ГВА Сергей Добряк, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны населенного пункта и постройку укреплений.

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От линии фронта до Покровска построено несколько линий обороны. Об этом заявил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, пишет "Радио Свобода".

По его словам, строительство началось еще в 2022 году.

"К уличным боям еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами, этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", – сказал он.

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Кроме того, Добряк отметил, что за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны населенного пункта и постройку укреплений. Местные власти получили задачу на возведения укреплений в некоторых районах Покровска и уже работает над ее выполнением.

По словам Добряка, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны города и построение укреплений. Чиновник говорит, что местные власти получили задачу на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепление – ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Входим еще в такую ​​работу, и работа не прекращается", – подчеркнул Добряк.

Напомним, нардеп Роман Костенко объяснил, почему битва за Покровск важна для Путина. По его словам, захват Донецкой и Луганской областей является стратегической задачей для российского президента. Россияне бросают туда все силы и если их остановить, то ресурсы для наступления на других фронтах у противника будут исчерпаны.

Также аналитики Defense Express заявили, что наступление на Покровск может быть кульминацией всей операции России. Сергей Згурец не исключает, что противник мог сделать ставку на то, чтобы перенести удар на юг в зону города Селидово. Однако и на этом направлении россияне не имеют существенного продвижения.