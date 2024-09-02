Завдання від військових отримано: у Покровську будують лінії оборони для вуличних боїв, — МВА

Як розповів голова ДВА Сергій Добряк, за кожним містом у Донецькій області закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони населеного пункту і будівництво укріплень.

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Від лінії фронту до Покровська побудовано кілька ліній оборони. Про це заявив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, пише "Радіо Свобода".

За його словами, будівництво почалося ще 2022 року.

"До вуличних боїв ще в нас кілька ліній оборони вже побудовано. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами, цей процес розпочали ще у 2022 році в березні або у квітні", — сказав він.

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Крім того, Добряк зазначив, що за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони населеного пункту і будівництво укріплень. Місцева влада отримала завдання на зведення укріплень у деяких районах Покровська і вже працює над його виконанням.

За словами Добряка, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень. Чиновник каже, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ побудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення — ред.) не по всьому місту, а за певними напрямками, скажімо так. Входимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", — підкреслив Добряк.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко пояснив, чому битва за Покровськ важлива для Путіна. За його словами, захоплення Донецької та Луганської областей є стратегічним завданням для російського президента. Росіяни кидають туди всі сили і якщо їх зупинити, то ресурси для наступу на інших фронтах у противника будуть вичерпані.

Також аналітики Defense Express заявили, що наступ на Покровськ може бути кульмінацією всієї операції Росії. Сергій Згурець не виключає, що противник міг зробити ставку на те, щоб перенести удар на південь у зону міста Селидове. Однак і на цьому напрямку росіяни не мають суттєвого просування.