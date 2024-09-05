Ракетный удар по Полтаве: число погибших выросло до 54 человек, — ГСЧС (фото)

В ГСЧС заявили, что также 297 человек пострадали. При этом поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами находится еще 5 человек.

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Число людей, погибших в Полтаве в результате ракетного удара по учебному заведению, выросло до 54 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что также 297 человек пострадали. При этом поисково-спасательные работы продолжаются с учетом составляющей безопасности.

"По всей вероятности, под завалами может находиться еще до 5 человек. Уже разобраны и вывезены 1 тыс. 760 тонн строительного мусора", — сказано в сообщении.

Последствия удара по Полтаве

Ранее Фокус писал, почему в командовании ВСУ не признают ответственности за трагедию в Полтаве. Во время брифинга относительно попадания россиянами по учебному заведению в Полтаве, исполняющий обязанности начальника управления СБУ в Полтавской области Константин Семенюк назвал информацию о разведывательных дронах слухами.

Также местный житель объяснил, следил ли дрон РФ за институтом связи в Полтаве. Так, в 2024 году жители Полтавы часто замечали над городом разведывательные дроны ВС РФ, рассказал местный журналист. В ночь накануне удара по Институту связи российские беспилотники также шпионили.