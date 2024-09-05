Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 54 осіб, — ДСНС (фото)

У ДСНС заявили, що також 297 осіб постраждали. При цьому пошуково-рятувальні роботи тривають. Передбачається, що під завалами перебуває ще 5 осіб.

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Кількість людей, загиблих у Полтаві внаслідок ракетного удару по навчальному закладу, зросла до 54 осіб. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Зазначається, що також 297 осіб постраждали. Водночас пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової.

"Цілком ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Уже розібрано і вивезено 1 тис. 760 тонн будівельного сміття", — ідеться в повідомленні.

Наслідки удару по Полтаві

Раніше Фокус писав, чому в командуванні ЗСУ не визнають відповідальності за трагедію в Полтаві. Під час брифінгу щодо влучання росіянами по навчальному закладу в Полтаві, виконувач обов'язків начальника управління СБУ в Полтавській області Костянтин Семенюк назвав інформацію про розвідувальні дрони чутками.

Також місцевий житель пояснив, чи стежив дрон РФ за інститутом зв'язку в Полтаві. Так, у 2024 році жителі Полтави часто помічали над містом розвідувальні дрони ЗС РФ, розповів місцевий журналіст. У ніч напередодні удару по Інституту зв'язку російські безпілотники також шпигували.