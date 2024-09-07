Восстановление "Охматдета": работы могут заморозить до следующего года, — Скалецкая

По словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, это критический для больницы вариант, поскольку в следующем году она переходит на другую модель финансирования.

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Работы по восстановлению детской больницы "Охматдет" могут отложить до следующего года. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире Киев24.

По словам главы ведомства, на это время нужно многое оценить и спланировать, поэтому есть вариант заморозить все работы до следующего года. Но, по словам Зоряны Скалецкой, это наиболее критическая ситуация.

"С 1 января 2025 года "Охматдет" должен был перейти на полностью другую модель финансирования, а, следовательно, брать договоры с НСЗУ, максимально беспокоиться об их наполнении, то есть выполнении больших и значительных объемов работы. На сегодня получается так, что у него затормаживается даже не то чтобы подготовительная работа того перехода, а вообще полноценное функционирование", — отметила она.

Напомним, ВС РФ ударили по детской больнице "Охматдет" днем 8 июля. Российские ракеты попали по двум корпусам, где находились больные дети, их родители, врачи и медицинский персонал. На месте попадания правоохранительные органы нашли обломки, которые доказали, что по Украине запустили именно ракеты Х-101.

Процесс выбора подрядчика оброс множеством подозрений и массовым недовольством. В частности, стало известно, что "Охматдет" собирается потратить 14 млн гривен на консультации по восстановлению. Журналисты установили, что больница хочет заключить сделку с компанией Олега Васенова, который после ракетного удара по "Охматдету" составил дефектный акт с завышенными объемами необходимых работ. После в Минздраве заявили, что для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса "Охматдета" будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro.