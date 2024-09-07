Відновлення "Охматдиту": роботи можуть заморозити до наступного року, — Скалецька

За словами глави МОЗ Зоряни Скалецької, це критичний для лікарні варіант, оскільки наступного року вона переходить на іншу модель фінансування.

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Роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" можуть відкласти до наступного року. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі Київ24.

За словами глави відомства, на цей час потрібно багато чого оцінити та спланувати, тому є варіант заморозити всі роботи до наступного року. Але, за словами Зоряни Скалецької, це найбільш критична ситуація.

"З 1 січня 2025 року "Охматдит" мав перейти на повністю іншу модель фінансування, а, отже, брати договори з НСЗУ, максимально турбуватись про їхнє наповнення, тобто виконання великих і значних обсягів роботи. На сьогодні виходить так, що в нього загальмовується навіть не те щоб підготовча робота того переходу, а взагалі повноцінне функціонування", — зазначила вона.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" вдень 8 липня. Російські ракети поцілили по двох корпусах, де знаходились хворі діти, їх батьки, лікарі та медичний персонал. На місці влучання правоохоронні органи відшукали уламки, які довели, що по Україні запустили саме ракети Х-101.

Процес вибору підрядника обріс безліччю підозр і масовим невдоволенням. Зокрема, стало відомо, що "Охматдит" збирається витратити 14 млн гривень на консультації з відновлення. Журналісти встановили, що лікарня хоче укласти угоду з компанією Олега Васеньова, який після ракетного удару по "Охматдиту" склав дефектний акт із завищеними обсягами необхідних робіт. Після у МОЗ заявили, що для проведення робіт із відновлення пошкодженого сучасного корпусу "Охматдиту" буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro.