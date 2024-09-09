Перед гибелью сбил две ракеты: Сирский прокомментировал катастрофу F-16 в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что учения на F-16 проходили "лучшие пилоты". По его словам, истребители подтвердили свою эффективность.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16. Об этом известно из его интервью CNN, опубликованного 8 сентября.

Генерал-полковник подчеркнул, что украинские пилоты прошли подготовку.

"Они проходили подготовку в учебных заведениях наших стран-партнеров, и, конечно, были отобраны лучшие пилоты, которые уже имели опыт эффективного использования самолетов, стоящих на вооружении украинских Вооруженных Сил. Конечно, они приехали хорошо обученные, как подтвердили и наши партнеры, и получили все разрешения на эксплуатацию этих самолетов", — уточнил он.

Сырский заверил, что все факты авиакатастрофы расследует специальная комиссия Министерства обороны.

"Но перед этим я хочу сказать, что пилот, который погиб, он сбил две ракеты и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение", — отметил он.

Главком предположил, что результаты расследования будут известны уже вскоре. В то же время он отметил, что эффективность F-16 "доказана результатами" — пара бортов сбила четыре крылатые ракеты.

"Это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", — подчеркнул Сырский.

Напомним, авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что власть уже знает причину катастрофы F-16, но "буксует" на этапе проработки приемлемой для общества версии.

Министр обороны Рустем Умеров заверил, что увольнение командующего Воздушных сил Николая Олещука не было связано с авиакатастрофой 26 августа.