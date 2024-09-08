Потеря F-16: Воздушные силы знали причину катастрофы уже спустя неделю, — авиаэксперт (видео)

По мнению Валерия Романенко, сначала комиссия должна выяснить реальные причины уничтожения истребителя, а после этого проработать такую, которая была бы приемлема. Так поступали и в Советском Союзе.

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В начале августа Украина получила первые западные истребители F-16, однако спустя несколько недель, во время вражеского обстрела, один из них был потерян. Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV рассказал, почему до сих пор не была названа официальная причина катастрофы.

С момента, как один самолет, переданный западными союзниками, был уничтожен, прошло две недели, однако причина катастрофы так и не была названа, хотя власти уже обо всем знают, считает авиаэксперт.

"(Комиссия) должна выяснить ее причины, а после этого проработать версию, приемлемую для общества. Сейчас на втором этапе оно немножечко буксует", — считает Валерий Романенко.

Эту ситуацию ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации объяснил на примере Советского Союза, где всегда было 3 варианта расследования любой катастрофы. Первый из них реальный, когда всем известно о причинах катастрофы и все другие детали.

"Второй — официальный, когда промышленность говорила, что это ошибка пилота, а Воздушные силы говорили, что это недоработанная машина с недостатками. И третий — для общества вариант", — продолжил Валерий Романенко.

В связи с этим авиаэксперт предположил, что Воздушные силы якобы знали о причинах катастрофы с истребителем F-16 уже через неделю, а второй вариант и вовсе "отпал".

"Готовится вариант, который бы устроил общество и не только наше", — подытожил Валерий Романенко.

Напомним, 29 августа в WSJ, ссылаясь на анонимного американского чиновника, заявили, что во время атаки ВС РФ потерпел крушение самолет F-16. Отмечалось, что истребитель не был сбит вражескими силами. В тот же день информацию официально подтвердили в Генштабе и рассказали о смерти пилота Алексея Меся.

При этом народная депутатка Марьяна Безуглая утверждала, что катастрофа с самолетом F-16 — это уже минимум третий случай, когда украинский самолет якобы был сбит собственной ПВО. Эту версию власти никак не комментировали.