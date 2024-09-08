Втрата F-16: Повітряні сили знали причину катастрофи вже за тиждень, — авіаексперт (відео)

На думку Валерія Романенка, спочатку комісія має з'ясувати реальні причини знищення винищувача, а після цього опрацювати таку, яка була б прийнятна. Так чинили і в Радянському Союзі.

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На початку серпня Україна отримала перші західні винищувачі F-16, проте за кілька тижнів, під час ворожого обстрілу, один із них було втрачено. Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в ефірі Radio NV розповів, чому досі не було названо офіційну причину катастрофи.

З моменту, як один літак, переданий західними союзниками, знищили, минуло два тижні, проте причину катастрофи так і не було названо, хоча влада вже про все знає, вважає авіаексперт.

"(Комісія) має з'ясувати її причини, а після цього опрацювати версію, прийнятну для суспільства. Зараз на другому етапі воно трішечки буксує", — вважає Валерій Романенко.

Цю ситуацію провідний науковий співробітник Державного музею авіації пояснив на прикладі Радянського Союзу, де завжди було 3 варіанти розслідування будь-якої катастрофи. Перший із них реальний, коли всім відомо про причини катастрофи і всі інші деталі.

"Другий — офіційний, коли промисловість говорила, що це помилка пілота, а Повітряні сили говорили, що це недопрацьована машина з недоліками. І третій — для суспільства варіант", — продовжив Валерій Романенко.

У зв'язку з цим авіаексперт припустив, що Повітряні сили нібито знали про причини катастрофи з винищувачем F-16 уже за тиждень, а другий варіант і зовсім "відпав".

"Готується варіант, який би влаштував суспільство і не тільки наше", — підсумував Валерій Романенко.

Нагадаємо, 29 серпня у WSJ, посилаючись на анонімного американського чиновника, заявили, що під час атаки ЗС РФ зазнав аварії літак F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворожими силами. Того ж дня інформацію офіційно підтвердили в Генштабі і розповіли про смерть пілота Олексія Меся.

При цьому народна депутатка Мар'яна Безугла стверджувала, що катастрофа з літаком F-16 — це вже щонайменше третій випадок, коли український літак нібито був збитий власною ППО. Цю версію влада ніяк не коментувала.