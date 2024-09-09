Перед загибеллю збив дві ракети: Сирський прокоментував катастрофу F-16 в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що навчання на F-16 проходили "найкращі пілоти". З його слів, винищувачі підтвердили свою ефективність.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16. Про це відомо з його інтерв’ю CNN, опублікованого 8 вересня.

Генерал-полковник наголосив, що українські пілоти пройшли підготовку.

"Вони проходили підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звісно, ​​були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що стоять на озброєнні українських Збройних Сил. Звичайно, вони приїхали добре навчені, як підтвердили й наші партнери, і отримали всі дозволи на експлуатацію цих літаків", — уточнив він.

Сирський запевнив, що усі факти авіакатастрофи розслідує спеціальна комісія Міністерства оборони.

"Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети й він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння", — зазначив він.

Головком припустив, що результати розслідування будуть відомі вже незабаром. Водночас він зауважив, що ефективність F-16 "доведена результатами" — пара бортів збила чотири крилаті ракети.

"Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що влада вже знає причину катастрофи F-16, але "буксує" на етапі опрацювання прийнятної для суспільства версії.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука не було пов’язане з авіакатастрофою 26 серпня.