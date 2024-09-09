Перед загибеллю збив дві ракети: Сирський прокоментував катастрофу F-16 в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що навчання на F-16 проходили "найкращі пілоти". З його слів, винищувачі підтвердили свою ефективність.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16. Про це відомо з його інтерв’ю CNN, опублікованого 8 вересня.
Генерал-полковник наголосив, що українські пілоти пройшли підготовку.
"Вони проходили підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звісно, були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що стоять на озброєнні українських Збройних Сил. Звичайно, вони приїхали добре навчені, як підтвердили й наші партнери, і отримали всі дозволи на експлуатацію цих літаків", — уточнив він.
Сирський запевнив, що усі факти авіакатастрофи розслідує спеціальна комісія Міністерства оборони.
"Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети й він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння", — зазначив він.
Головком припустив, що результати розслідування будуть відомі вже незабаром. Водночас він зауважив, що ефективність F-16 "доведена результатами" — пара бортів збила чотири крилаті ракети.
"Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника", — підкреслив Сирський.
Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що влада вже знає причину катастрофи F-16, але "буксує" на етапі опрацювання прийнятної для суспільства версії.
Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що звільнення командувача Повітряних сил Миколи Олещука не було пов’язане з авіакатастрофою 26 серпня.