Загадочный боеприпас: эксперты выясняли особенности бомбы под крылом украинского Су-24

Специалисты обратили внимание на хвостовую часть боеприпаса, предположив наличие турбореактивной или твердотопливной двигательной установки, которая увеличивает дальность полета.

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Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен украинский бомбардировщик Су-24, оснащенный таинственным новым управляемым боеприпасом, что вызвало широкий интерес. Кадры было опубликовано на канале UkrAirForce в Telegram, и, как утверждается, самолет принадлежит 7-й бригаде тактической авиации Украины. Видео было снято с Су-27УБ Flanker 831-й бригады. О том, что представляет собой новая авиабомба под крылом украинского самолета, разбирались обозреватели The War Zone.

Авторы материала пишут, что судя по видео, новый боеприпас состоит из трех секций: носовой, средней и хвостовой. Такая конфигурация может свидетельствовать о том, что это комплект для преобразования обычных авиабомб в высокоточные боеприпасы, что является глобальной тенденцией в разработке современных систем вооружений. Так боеприпасы, оснащенные выдвижными крыльями, такие как JDAM-ER и российские аналоги, позволяют значительно увеличить дальность полета.

Описание характеристик

Особое внимание экспертов привлекла хвостовая часть новой авиабомбы. На видео можно разглядеть крестообразное оперение и отверстие, которое может указывать на наличие двигательной установки, вероятно, турбореактивной или твердотопливной. Наличие двигателя могло бы значительно увеличить дальность боеприпаса даже при сбросе с низколетящих самолетов, что особенно важно для украинских ВВС, вынужденных действовать на малых высотах, чтобы избегать поражения ПВО.

Не исключено, продолжают обозреватели, что новый боеприпас напоминает больше ракету или беспилотник, чем обычную бомбу. Это позволяет предположить, что Украина развивает свои возможности в области создания дальнобойного высокоточного оружия. Кроме того, это вооружение могло бы стать достойным ответом на ограниченные поставки западных систем, таких как Storm Shadow и SCALP-EG. Таким образом разработка собственных аналогов не только обеспечит постоянный источник вооружения для ВСУ, но и снимет возможные внешние ограничения на его использование.

Эксперты пришли к выводу, что создание и внедрение нового высокоточного вооружения может стать важным шагом для Украины в условиях текущего конфликта. Это не только усилит способность воздушных сил страны наносить удары по стратегическим целям, но и поможет справляться с нехваткой западных боеприпасов, что становится все более актуальной проблемой.

"В настоящее время неизвестно, как новый украинский боеприпас воздушного базирования может достигнуть своей цели, как бы далеко она ни находилась. Украина, имея в своем арсенале беспилотные летательные аппараты-камикадзе большой дальности, продемонстрировала очевидную способность создавать системы спутникового навигационного наведения, способные вывести платформу на заданные координаты", — подытожили эксперты.

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Ранее сообщалось, что в данном боеприпасе качестве боевой части используется либо советская бомба с украинских складов, либо американская MK.82/83 с украинским модулем.