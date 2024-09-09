Загадковий боєприпас: експерти з'ясовували особливості бомби під крилом українського Су-24

Фахівці звернули увагу на хвостову частину боєприпасу, припустивши наявність турбореактивної або твердопаливної рухової установки, яка збільшує дальність польоту.

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Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому зображено український бомбардувальник Су-24, оснащений таємничим новим керованим боєприпасом, що викликало широкий інтерес. Кадри було опубліковано на каналі UkrAirForce у Telegram, і, як стверджується, літак належить 7-й бригаді тактичної авіації України. Відео було знято з Су-27УБ Flanker 831-ї бригади. Про те, що являє собою нова авіабомба під крилом українського літака, розбиралися оглядачі The War Zone.

Автори матеріалу пишуть, що судячи з відео, новий боєприпас складається з трьох секцій: носової, середньої та хвостової. Така конфігурація може свідчити про те, що це комплект для перетворення звичайних авіабомб на високоточні боєприпаси, що є глобальною тенденцією в розробці сучасних систем озброєнь. Так боєприпаси, оснащені висувними крилами, як-от JDAM-ER і російські аналоги, дають змогу значно збільшити дальність польоту.

Опис характеристик

Особливу увагу експертів привернула хвостова частина нової авіабомби. На відео можна розгледіти хрестоподібне оперення та отвір, який може вказувати на наявність рухової установки, ймовірно, турбореактивної або твердопаливної. Наявність двигуна могла б значно збільшити дальність боєприпасу навіть при скиданні з літаків, що летять низько, що особливо важливо для українських ВПС, які змушені діяти на малих висотах, щоб уникати ураження ППО.

Не виключено, продовжують оглядачі, що новий боєприпас нагадує більше ракету або безпілотник, ніж звичайну бомбу. Це дає змогу припустити, що Україна розвиває свої можливості в галузі створення далекобійної високоточної зброї. Крім того, це озброєння могло б стати гідною відповіддю на обмежені постачання західних систем, таких як Storm Shadow і SCALP-EG. Таким чином розробка власних аналогів не тільки забезпечить постійне джерело озброєння для ЗСУ, а й зніме можливі зовнішні обмеження на його використання.

Експерти дійшли висновку, що створення і впровадження нового високоточного озброєння може стати важливим кроком для України в умовах поточного конфлікту. Це не тільки посилить здатність повітряних сил країни завдавати ударів по стратегічних цілях, а й допоможе впоратися з нестачею західних боєприпасів, що стає дедалі актуальнішою проблемою.

"Наразі невідомо, як новий український боєприпас повітряного базування може досягти своєї мети, хоч би як далеко вона була розташована. Україна, маючи у своєму арсеналі безпілотні літальні апарати-камікадзе великої дальності, продемонструвала очевидну здатність створювати системи супутникового навігаційного наведення, здатні вивести платформу на задані координати", — підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що в цьому боєприпасі як бойову частину використовують або радянську бомбу з українських складів, або американську MK.82/83 з українським модулем.