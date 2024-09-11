Подозреваемого в избиении ветерана в Смеле отправили в СИЗО на два месяца: детали

Смелянский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Подозреваемому в нападении на военнослужащего в Смеле Черкасской области избрали меру пресечения. Его отправили под арест. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в среду, 11 сентября.

"По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения — содержание под стражей", — говорится в сообщении.

Решение об аресте принял Смелянский районный суд. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей. Зато адвокаты просили отпустить их подзащитного под залог, сообщает "Суспільне Черкаси".

Фото: Национальная полиция

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Избиение военного в Смеле

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на военнослужащего и вымогательстве денег у военного в среду утром. 28-летний мужчина скрывался от органов следствия в одном из отелей на территории Черкасской области.

Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство, совершенные группой лиц — по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по его месту жительства было изъято оружие и, вероятно, наркотическое средство. Кроме того, в ходе расследования сообщено о подозрении в хулиганстве отцу задержанного.

Напомним, 10 сентября в соцсетях появилось видео столкновения в Смеле, на котором мужчина избил ветерана войны из-за конфликта на дороге. Нападавшим оказался Вадим Долотенко, пострадавший — Анатолий Гончаренко.

11 сентября ночью в Киеве избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который по совместительству является военнослужащим ВСУ