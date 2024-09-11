Підозрюваного у побитті ветерана у Смілі відправили до СІЗО на два місяці: деталі

Смілянський райсуд задовольнив клопотання прокуратури і обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Підозрюваному у нападі на військовослужбовця у Смілі на Черкащині обрали запобіжний захід. Його відправили під арешт. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у середу, 11 вересня.

"За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід — тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Рішення про арешт ухвалив Смілянський районний суд. Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою. Натомість адвокати просили відпустити їхнього підзахисного під заставу, повідомляє "Суспільне Черкаси".

Фото: Національна поліція

Суд задовольнив клопотання прокурорів і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Побиття військового у Смілі

Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на військовослужбовця та вимаганні грошей у військового у середу вранці. 28-річний чоловік переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкаської області.

Йому інкриміновано вимагання та хуліганство, вчинені групою осіб — за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Під час обшуків за його місцем проживання була вилучена зброя і, ймовірно, наркотичний засіб. Крім того, у ході розслідування повідомлено про підозру у хуліганстві батькові затриманого.

Нагадаємо, 10 вересня у соцмережах з’явилось відео сутички у Смілі, на якому чоловік побив ветерана війни через конфлікт на дорозі. Нападником виявився Вадим Долотенко, потерпілий — Анатолій Гончаренко.

11 вересня вночі у Києві побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який за сумісництвом є військовослужбовцем ЗСУ